Алексей Суханов назвал сумму, которая нужна ему для комфортной жизни в Киеве, и поразил сеть

Журналист Алексей Суханов рассекретил, сколько денег ему нужно, чтобы комфортно жить в столице Украины. По словам 51-летнего ведущего, поскольку у него есть собственная недвижимость, ему будет достаточно и пяти тысяч гривен.

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Об этом Суханов рассказал блоггеру Ангелине Пичик, которая обнародовала видео с ним на своей странице в Instagram. Журналист также признался, что искренне наслаждается жизнью в Киеве.

"Знаете, деньги никогда не бывают лишними. Но их нужно столько, чтобы чувствовать себя счастливым. Мне достаточно пяти тысяч гривен. Конечно, со своей квартирой. В 51 год уже стоит иметь свою квартиру", – поделился ведущий.

Такой ответ Алексея Суханова сильно поразил пользователей сети. Под публикацией появилось много комментариев, где люди отметили, что он очень приятная личность, которая не имеет завышенных запросов.

"Наконец-то адекватный человек".

"Как приятно слышать этого приятного человека! Такой воспитанный, интеллигентный, мудрый человек!"

"Очень положительные ответы. И действительно, главное чтобы человек чувствовал себя счастливым, потому что, даже имея большие деньги, не все могут быть счастливы по настоящему".

"Он подразумевает что у него не большие запросы, как у многих. Очень спокойный человек без понтов. Прекрасный".

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