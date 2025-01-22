Актриса Анна Сагайдачная с 1-месячным малышом оказалась в больнице и рассказала, что случилось

Украинская актриса, звезда драматического сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная попала в больницу вместе с 1-месячной дочкой. Она рассказала, что оказалась в стенах медицинского учреждения из-за вируса, который "подхватил" новорожденный ребенок.

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По ее словам, сначала от простуды лечился ее сын от первого брака – Тимур. После выздоровления юноши заболела маленькая дочь актрисы. Об этом она рассказала в InstaStories.

"Не в этом месте я бы хотела оказаться сейчас, тем более с ребенком, но имеем, что имеем. Когда у тебя двое детей и больше, то старшие приносят какие-то бациллы домой и болеют все. Тима вылечили, теперь заболела манюня. Ничего… Надеюсь, все будет хорошо!" – отметила Анна Сагайдачная.

Она вышла на связь с подписчиками с кровати больничной палаты. Актриса показалась с дочерью на руках.

Правда, Анна Сагайдачная призналась, что это лечение ей обойдется в немалую копеечку. Она отметила, что даже отдых в Буковеле будет стоить дешевле.

"Если выйти из палаты и спуститься в холл клиники, то чувствуешь себя как на курорте в Буковеле, правда, даже классная гостиница там стоила бы в разы дешевле, чем пребывание здесь", – добавила актриса.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анна Сагайдачная держит имя дочери в тайне. Она также не показывает ее лицо, и никакой информации о любимом не разглашает. Анна Сагайдачная поделилась новостью о рождении дочери, опубликовав фото с момента первой встречи сына с малышом.

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