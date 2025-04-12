Актер Даниил Мирешкин, защищающий страну на фронте, одной фразой поставил на место беглых коллег

Актер Даниил Мирешкин, защищающий Украину в составе вооруженных сил, признался, как относится к коллегам, выехавшим за границу в разгар полномасштабной войны. Артист пошел добровольцем на фронт в конце 2022 года, сейчас он командир взвода, лейтенант "Азова".

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По словам Даниила Мирешкина, его часто расспрашивают о мужчинах, бежавших от войны за границу. Об этом актер рассказал в интервью OBOZ.UA.

"У меня была недавно встреча с лицеистами, – рассказывает актер. – И вот они тоже задали этот вопрос. На что я ответил, что не знаю ни одного мужчину, уехавшего за границу. И я не готов больше тратить время на обсуждение этих историй".

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса Надежда Хильская, потерявшая на войне мужа, актера Алексея Хильского, рассказала, как в кругу артистов относятся к актеру Роману Соболевскому ("Плут-2", "Здесь и теперь", "Отступники"), который неоднократно попадал в скандалы из-за неоднозначных высказываний в социальных сетях, а затем бежал за границу и поселился в Великобритании.

В интервью Надежда Хильская рассказала, что на одной из съемочных площадок коллеги откровенно бойкотировали актера: "С тем Романом мы вместе снимались, у него еще тогда был зашквар по русскому языку. Я с ним принципиально из-за этого не здоровалась. Когда он заходил в актерский вагончик, понимал, что здесь просто наэлектризованная атмосфера вокруг него, и убегал оттуда. И я не знаю, как он уехал за границу, заплатил, наверное".

Полное интервью с Даниилом Мирешкиным читайте на OBOZ.UA здесь.

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