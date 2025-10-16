79-летний Хазанов набросился на Z-пропагандиста с кулаками: почему друга Путина преследуют в России

Российский актер и телеведущий Геннадий Хазанов, который в свое время был доверенным лицом диктатора Владимира Путина, не смог сдержать эмоций во время общения с пропагандистскими корреспондентами. Z-патриоты встретили 79-летнего юмориста после спектакля и начали забрасывать провокационными вопросами, намекая на его желание покинуть РФ, из-за чего артист набросился на одного из них с кулаками.

Агрессивное поведение Хазанова попало на камеру журналиста, а также другого свидетеля их перепалки. Как отмечают росмедиа, актера сильно разгневало желание корреспондентов узнать, почему он лишается недвижимости в стране-агрессоре.

Недавно стало известно, что Геннадий Хазанов продал четыре собственные квартиры и дом в России на общую сумму почти в 1 миллиард рублей. Кроме того, начиная с 2022 года он почти все время живет в Латвии, а в страну-агрессора приезжает только ради концертов. Такая деятельность юмориста заставила Z-пропагандистов предположить, что он хочет эмигрировать из РФ.

Российская корреспондентка спросила у Хазанова: "Вы избавляетесь от имущества, потому что хотите уехать из страны? Почему все продаете?". Актер не дал никакого четкого ответа, лишь отметил, что имеет еще достаточно недвижимости в РФ и быстро сел в автомобиль.

Однако гораздо более многословным ведущий был во время разговора с другим журналистом, который ждал его под подъездом дома. Представитель одного из пропагандистских медиа начал задавать Хазанову подобные вопросы, в ответ на что тот с криком сказал: "Отдыхай, понял? Поработай где-то в другом месте. Ты почему ко мне подошел?". В это же время актер толкал корреспондента и пытался забрать у него телефон.

Позже росмедиа сообщили, что Геннадий Хазанов после стычки с журналистом оказался у врача. Тем не менее, как отметил сам телеведущий, он чувствует себя хорошо и проходит необходимые процедуры.

Почему Хазанов ранее попадал в немилость Z-патриотов

В декабре 2023 года юморист обнародовал ролик, где процитировал писателя Льва Толстого. Он сказал: "Война – такое несправедливое, плохое дело, что воюющие пытаются заглушить в себе голос совести. Патриотизм является ничем иным для правителей, как орудием для достижения властолюбивых и корыстных целей. А для управляемых – отречением человеческого достоинства, разума, совести и рабским подчинением себя тем, кто у власти. Патриотизм является рабством. Через него, патриотизм, а также собственное невежество люди превращаются в послушных рабов, которые слепо идут убивать и умирать!".

В видео Геннадий Хазанов никоим образом не упомянул об Украине или кровавой политике Кремля, однако ярые Z-патриоты решили, что "рабами" он назвал именно их. Активисты движения "Ветераны России" выступили с требованием не впускать артиста на территорию страны-агрессора, отменить его концерты, более того, срочно проверить его слова на "дискредитацию российской армии".

Однако правоохранители не нашли в высказывании Хазанова никаких провокаций. Актера не "отменили" в РФ, поэтому он спокойно продолжил выступать перед фанатами.

Стоит отметить, что артист в течение многих лет известен своей поддержкой правящей верхушки Кремля. В 1996 году он стал доверенным лицом первого президента России Бориса Ельцина, а в 2012-м – Владимира Путина, который тогда переизбирался на третий срок.

Геннадий Хазанов поддерживал с диктатором довольно тесные отношения, а в 2015-м даже хотел его "короновать". В день своего 70-го дня рождения актер вручил Путину точную копию короны российских императоров. Но тогда глава Кремля опередил артиста и сам надел украшение ему на голову.

