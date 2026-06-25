46-летняя Екатерина Бужинская, которая была недовольна своим весом, поразила "модельной" фигурой в купальнике. Фото

Певица Екатерина Бужинская, которая ранее признавалась, что хотела бы сбросить несколько килограммов, продемонстрировала стройную фигуру во время отдыха в Греции. Ее образ вызвал восторг у поклонников.

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46-летняя артистка поделилась в Instagram серией фотографий из путешествия по Северным Спорадам – живописному архипелагу в Эгейском море, в который входят острова Скиатос, Скопелос и Аллонисос.

На одном из фото певица позирует среди величественных прибрежных скал. Для отдыха Бужинская выбрала элегантный черный цельный купальник с глубоким вырезом в зоне декольте и солнцезащитные очки. Образ удачно подчеркнул ее стройную талию, подтянутую фигуру и длинные ноги, из-за чего в комментариях артистку буквально засыпали комплиментами.

Поклонники писали:

"Невероятно красивая! А ножки – как у модели".

"Какая красивая, роскошная фигура".

"Очень красиво, и вы просто красавица".

"Красота! И вы, и все на фото!"

Бужинская также позировала на фоне моря, а на опубликованных кадрах предстала в множестве образов, среди которых были снимки и в зеленом раздельном купальнике, на который певица накинула длинное парео.

Сама певица не скрывала своего восхищения греческими пейзажами.

"Три острова за одно путешествие! Северные Спорады – это настоящее сокровище Эгейского моря, архипелаг, который поражает своей природной красотой, кристально чистыми водами и неповторимой атмосферой греческих островов. Здесь каждый остров имеет свой характер, но вместе они создают идеальное место для незабываемого отдыха, наполненного солнцем, морем и яркими впечатлениями", – поделилась артистка.

Интересно, что недавно, в интервью Славе Демину, Бужинская довольно самокритично высказывалась о своей внешности. Певица призналась, что сейчас весит 57 килограммов и считает комфортным для себя вес 55 килограммов.

"Сейчас я вешу 57 кг – это много. Мой вес – 55 кг. Два килограмма я бы с удовольствием сбросила", – рассказывала певица.

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