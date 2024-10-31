30-летняя жена Виктора Павлика сменила имидж и удивила мужа. Видео

Жена певца Виктора Павлика – Екатерина Репяхова – сменила прическу и показала себя в новом амплуа. Она перекрасилась в холодный белый оттенок и подстригла кончики. Как говорит блогер, она тянула интригу и преподнесла мужу сюрприз, представившись перед ним в образе "новой "я".

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В студии красоты мастерицы ей покрасили пряди популярным методом Air-touch, обновили длину и устроили "терапию" для волос. В Instagram Екатерина Репяхова показала, что осталась в полном восторге от процедуры.

"Air-touch + уход за волосами + стрижка + мейк вернули мне радость в глазах", – сообщил блогер.

Однако сначала она показала реакцию Виктора Павлика на смену имиджу, а затем уже продемонстрировала свой образ подписчикам.

Муж Репяховой не ожидал перевоплощения любимой, но остался в приятном восторге от увиденного. Более того, он с таким интересом смотрел на жену, что ни разу не моргнул.

"Мужу ничего не присылала (фотографий в новом образе. – Ред.), а просто пришла домой новая", – отметила Екатерина Репяхова.

Позже она добавила, что предварительная покраска ("до") также была красивой и хорошей.

Ранее OBOZ.UA писал, что Екатерина Репяхова рассказала о хронической болезни, избавление от которой искала по всему миру. Пять лет она была в ремиссии, но снова вернулась.

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