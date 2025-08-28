15-летний сын ведущего Демина оборвал связи с бабушкой и удивил отца причиной

Сын известного ведущего Славы Демина, 15-летний Влад, прекратил любые контакты со своей бабушкой – мамой шоумена. Сам ведущий рассказал, что пытался поддерживать связь между ними, однако решение о прекращении общения принял сам подросток.

Видео дня

Об этом семья рассказала в своем совместном интервью. При этом сам Демин не вмешивался в выбор сына и пытался поддержать возможность общения.

"Вопрос ко мне: "Общается ли сын с вашей мамой и своей бабушкой?" Здесь, наверное, вопрос к двум. Я напомню: да, мы с мамой не общаемся по разным причинам. Но для меня было важно в свое время сказать малому: "Если ты хочешь общаться с бабушкой, пожалуйста, общайся. Я не буду препятствовать". И ей я говорил: "Ну, с малым, пожалуйста, общайся, как угодно общайтесь, звоните" и так далее. И в принципе, она время от времени звонила", – объяснил Слава Демин, подчеркнув, что конфликты в семье имеют давнюю подоплеку.

В беседе с отцом Влад объяснил свое решение разорвать все связи с ней категорично: "Она тебе делала плохо. Кто делает моим родителям, моим друзьям, мне плохо – те идут лесом". Парень отметил, что не жалеет о своем выборе и считает правильным отстаивать собственные границы и защищать себя от токсичных отношений.

Влад рассказал, что до определенного времени еще поддерживал контакт с бабушкой, однако после того, как он узнал о негативных отношениях между папой и его бабушкой, решил не вмешиваться: "Я тогда не знал о том, что у вас так все плохо. У вас с мамой были плохие отношения? Да. Я об этом не знал. А когда я об этом узнал, то перестал с ней общаться. Потому что она делала тебе плохо, что в детстве, что потом, когда ты уже вырос. И в моральном плане, и в физическом".

Почему Демин разорвал отношения с мамой

Ведущий Слава Демин с мамой не общается с 2016 года. И хоть женщина проживает в Испании, а не в России, она искренне разделяет политику диктатора Владимира Путина и ходит на митинги в знак поддержки войны. Ужасные отношения и ее ненависть к Украине заставили Демина разорвать связи с родным человеком.

В частности, по его словам, в детстве он часто подвергался физическому наказанию от матери, иногда до крови. Ведущий рассказывал, что мама никогда не интересовалась его мнением и запрещала заниматься тем, что ему нравится.

"Когда я был ребенком, меня никто не слушал, никому не было интересно мое мнение, чем я интересуюсь. Мне очень нравилась железная дорога, я ходил на детскую железную дорогу, и меня мама туда не пускала. Потом мне начало нравиться радио, и мне постоянно говорили фразу: "Да сколько можно, чуть не задолбал тем радио". Я понимаю, что ей было трудно. У нее сложный характер", – рассказывал Демин.

На вопрос о текущих отношениях с мамой ведущий ответил: "Никаких. Их нет абсолютно. Я простил давно уже. Я не хочу общаться с этим человеком. Для меня она стала как прохожая: ну вот она есть – ну хорошо. Я пытался несколько раз коммуницировать с ней. У нее очень сложный характер, и она деспот. Должно быть только так, как она сказала, безапелляционно. Мне такое общение не подходит. У меня нет моральной потребности с ней общаться".

Ранее OBOZ.UA писал. что Слава Демин признался в симпатии к одной из участниц "Холостяка 13", но получил категорический отказ. Почему – читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!