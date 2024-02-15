11 миллионов на Евровидение. Jerry Heil отреагировала на скандал и привела в пример Kalush Orchestra

Тот факт, что на производство Национального отбора на Евровидение-2024 потратили 11 миллионов гривен, возмутил многих зрителей. Волна хейта затронула и победительниц конкурса Jerry Heil и alyona alyona. Первая певица объяснила украинцам, что эти деньги не были потрачены конкретно на ее номер с рэпершей, и вообще участники не имеют никакого отношения к бюджету шоу.

Вместе с тем Jerry Heil убеждена, что Украина должна вкладывать деньги в культурную дипломатию, ведь именно она, в конце концов, позволяет возвращать обратно на родину, в том числе на нужды ВСУ, еще большие суммы. О скандале вокруг 11 миллионов исполнительница высказалась в комментарии СМИ.

"Культурная дипломатия – это самая мягкая и изящная из всех сил, которые могут быть. Это так и называется – soft power. Это имело решающую роль во многих исторических событиях. Могу привести пример, когда был апартеид в Южной Африке, когда там был жесткий режим, когда разделяли на расы, режим изменился благодаря тому, что были культурные представители от Африки в Америке. Мириам Макеба, которая влюбила в себя аудиторию в Штатах и начала давить на свое управление в Америке, а то уже начало давить на управление в Южной Африке. И это привело к изменению режима, освобождению Манделы, и к изменению уровня жизни там", – поделилась Jerry Heil.

Кроме того, звезда вспомнила своих коллег из группы Kalush Orchestra, которые представляли Украину на Евровидении в 2022 году и одержали победу. Они не только привлекли внимание мира к войне, выступив на такой мощной международной площадке, но и смогли конвертировать свою победу в конкретную помощь защитникам на фронте.

"Я могу также привести пример, как участие наших ребят в прошлом году принесло сюда инвестиции, как Kalush продали за миллион долларов кубок, а потом свою панаму", – вспомнила победительница Нацотбора.

В заключение Jerry Heil подчеркнула: "Я хочу объяснить, что 11 миллионов было потрачено не на нас с Аленой, а на целое шоу. И мы к этому не имели никакого отношения".

Напомним, Kalush Orchestra продали хрустальный микрофон за 900 тысяч долларов украинской криптовалютной бирже WhiteBIT. Всего с начала аукциона было собрано более 11 миллионов гривен. Кроме трофея также разыгрывалась розовая панамка Олега Псюка.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что alyona alyona & Jerry Heil и "Суспільне Мовлення" подписали договор на участие в 68-м песенном конкурсе Евровидения-2024. Это последний этап, после которого можно с уверенностью констатировать, что представительницами Украины в шведском городе Мальме будет дуэт известных артисток с песней Teresa & Maria.

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