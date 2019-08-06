Жуткие последствия взрывов арсенала в России показали на видео

В сети показали последствия взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, что в России, которые произошли 5 августа.

На кадрах видна выжженная территория и клубы дыма. Видео было опубликовано на канале 360.tv.ru в Telegram. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

На видео, снятом с высоты заметно, как огромную территорию затянуло черным дымом.

"Разрушенные дома, дымящаяся земля, изрытые воронками улицы и огороды. Так теперь выглядит посёлок Каменка, – он расположен ближе всех к взорвавшемуся арсеналу. Взрывы на складах не утихали всю ночь", – сообщает канал Baza с места происшествия.

Взрывы в Ачинске

Взрывы в Ачинске

Взрывы в Ачинске

Взрывы в Ачинске

Взрывы в Ачинске

Взрывы в Ачинске

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Ачинского района Краснодарского края (Россия) забили тревогу из-за взрывов на территории военной части в поселке Каменка. Они начали массово убегать.

Тем временем, из-за взрывов, которые напомнили очевидцам ядерную катастрофу, в сети пристыдили российские власти.

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