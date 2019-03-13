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Живет с мужчиной в другом месте: в деле девочки-маугли из РФ случился неожиданный поворот

3.2тЧитать материал на украинском

Мать 5-летней девочки-маугли, найденной в Москве, Ирина Гаращенко, скорее всего, не проживает в заваленной мусором квартире, где и нашли ее дочь в ужасном состоянии.

Об этом говорят соседи. По их мнению, женщина постоянно ездит к мужчине и пропадает у него, так как они часто слышали ранее детский плач. В суде, как отметили журналисты "КП", вопрос о месте проживания смутил Гаращенко.

Но затем она ответила: "Да (подтвердила, что живет в квартире с дочкой – Ред.).Год назад участковый видел моего ребёнка. Она прекрасно с ним общалась".

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Ирина Гаращенко

Ирина Гаращенко

ТАСС

Женщина утверждает, что не видела мусора в своей квартире и не представляет, где он взялся.

"Я сама хотела бы это знать. После вскрытия я дома ещё не была. Я не видела, что там происходит. Но по тому, что я слышала, мне непонятно – почему сломан шкаф, откуда на кровати моей дочери какие-то книги..." – сказала она.

Девочка-маугли

Девочка-маугли

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гаращенко заявила, что переживает за свою дочь и намерена за нее бороться.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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