"Заставят замолчать?" Известный политик предрек массовые аресты в России

Россиян, которые репостят тексты СМИ, признанных иностранными агентами в России, или же получают гонорары за свои статьи и книги, выпущенные за границей, будут штрафовать или же сажать в тюрьму.

Об этом OBOZREVATEL сказал известный российский оппозиционер Дмитрий Гудков, комментируя недавно принятый закон в РФ об иностранных агентах. По его словам, в первую очередь его будут применять против оппозиционеров, чтобы заставить их замолчать.

"За любое свободное слово и любую политическую активность, которая власти не нравится, будут наказывать рублем. Поставил лайк, перепостнул какое-то сообщение СМИ иностранного агента, или же получил деньги за свои книги или статьи – этого достаточно, чтобы тебя обвинили в том, что ты иностранный агент. Тут или штраф или посадят", – допустил Гудков.

Иностранные агенты Открытые медиа

По его словам, потенциально, иностранным агентом можно сделать кого угодно, но в первую очередь новый закон будет работать в политических целях.

"Власти нужно заткнуть политических оппонентов. А наши коррумпированные и непрофессиональные правоохранители, используя этот механизм, будут зарабатывать себе звёздочки на погонах, сажая людей и за лайки. Надо будет получить полковника – значит, оштрафуют и разоблачат "10 иностранных агентов", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж допустил, что российский военнослужащий, задержанный ФСБ России по подозрению в работе на военную разведку Украины, действительно мог быть украинским агентом.

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