"За день до трагедии была драка": эксперт пролил свет на тайну перевала Дятлова

Странный характер травм девяти туристов во главе с Игорем Дятловым, погибших зимой 1959 года в горах Северного Урала, может говорить о том, что за сутки до их смерти там могла произойти массовая ожесточенная драка.

Об этом заявил судмедэксперт Эдуард Туманов, который изучил материалы дела, пишет "КП". По его словам, у дятловцев есть повреждения, которые образовались за сутки, возможно, двое, до наступления смерти.

"Это ссадины и кровоподтеки, характерные для травм от тупых предметов: кулака, ветки, любого твердого тупого предмета. У погибших повреждения на лице, на руках – ссадины, покрытые корочкой, кровоподтеки по периферии зеленого цвета", – сказал он.

Перевал Дятлова Архивное фото

Эксперт утверждает, что у дятловцев мог случиться конфликт.

"Это указывает на то, что давность травмы больше тех минут, часов, которые могли возникнуть до драмы. А образоваться они могли как в ходе массовой драки, так и в каких-то других событиях. Скорее всего, члены группы вступили в конфликт с кем-то в районе перевала", – подчеркнул Туманов.

Как сообщал OBOZREVATEL, интерес к гибели группы туристов на перевале Дятлова в 1959 году возобновился в 1990-х неспроста. Толчком стало развитие версии о возможном воздействии НЛО.

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