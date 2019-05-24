ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Вадим Лукашевич
Вадим Лукашевич
Независимый авиационный эксперт (РФ) Все статьи автора

В Шереметьево произошло очередное ЧП с "Суперджетом" "Аэрофлота"

3.8т

Сегодня утром при подготовке к вылету борта Москва — Ижевск кто-то забыл отцепить трос заземления. Это такой специальный провод с зажимом: он закрепляется с одной стороны в специальном месте на самолёте, а с другой — на заземляющем штыре на земле. Трос нужен, чтобы удалить статическое электричество, которое самолёт накапливает в полёте при трении о воздух.

Обычно трос заземления складывают в специальную коробку и оставляют её на земле. Но сегодня утром его не открепили от самолёта, а свернули и убрали в нишу для шасси. При контрольном осмотре этого, конечно, никто не обнаружил.

Новости
Авария в Шереметьево: самолетом управляли идиоты?

Когда "Суперджет" подлетал к Ижевску и пилоты раскрыли шасси, трос заземления размотался и стал биться о фюзеляж. Пассажиры услышали сильный стук и сразу пожаловались бортпроводникам — те привычно пожали плечами.

Пилоты тоже ничего не подозревали, а потому посадка прошла штатно. Уже на земле наземные службы насчитали шесть (!) пробоин в руле высоты (важнейший элемент управления самолётом) . Ещё более пяти пробоин трос проделал в панели "Суперджета", повредив силовую установку.

Сейчас самолёт отстранили от полётов и отбуксировали в ангар. В причинах произошедшего будет разбираться специальная комиссия.

Новости
Виноваты пилоты? Опубликован документ со скандальными фактами о ЧП в Шереметьево

А вы говорите - самолет плохой!

Длинющий металлический трос хреначит в полете по самолету, кромсает руль высоты, стабилизатор и долбит работающий двигатель, пассажиры в панике, но пилоты ничего не почувствовали и нормально посадили самолёт. Несмотря на рукожопство наземного персонала Шереметьево...

PS: а теперь представьте себя летящим эти самолётом. "Суперджетом", на минуточку. В ряду этак 16-м... И что-то с грохотом бьётся по самолету снаружи...

Представили?

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Вадим ЛукашевичВадим Лукашевич
Тема
ЧП в Шереметьево
Место
РоссияМосква
Тег
Шереметьево
Источник
Источник:Facebook вадима Лукашевича
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
16
Смешно
12
Интересно
4
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Харченко Вадим
Харченко Вадим
рашня-это диагноз и приговор одновременно,причём с самого рождения..ха-ха-ха..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
В России часто в ходу бывает привычка все делать через жопу!И этот случай яркое тому подтверждение!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения