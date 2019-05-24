Сегодня утром при подготовке к вылету борта Москва — Ижевск кто-то забыл отцепить трос заземления. Это такой специальный провод с зажимом: он закрепляется с одной стороны в специальном месте на самолёте, а с другой — на заземляющем штыре на земле. Трос нужен, чтобы удалить статическое электричество, которое самолёт накапливает в полёте при трении о воздух.

Обычно трос заземления складывают в специальную коробку и оставляют её на земле. Но сегодня утром его не открепили от самолёта, а свернули и убрали в нишу для шасси. При контрольном осмотре этого, конечно, никто не обнаружил.

Когда "Суперджет" подлетал к Ижевску и пилоты раскрыли шасси, трос заземления размотался и стал биться о фюзеляж. Пассажиры услышали сильный стук и сразу пожаловались бортпроводникам — те привычно пожали плечами.

Пилоты тоже ничего не подозревали, а потому посадка прошла штатно. Уже на земле наземные службы насчитали шесть (!) пробоин в руле высоты (важнейший элемент управления самолётом) . Ещё более пяти пробоин трос проделал в панели "Суперджета", повредив силовую установку.

Сейчас самолёт отстранили от полётов и отбуксировали в ангар. В причинах произошедшего будет разбираться специальная комиссия.

А вы говорите - самолет плохой!

Длинющий металлический трос хреначит в полете по самолету, кромсает руль высоты, стабилизатор и долбит работающий двигатель, пассажиры в панике, но пилоты ничего не почувствовали и нормально посадили самолёт. Несмотря на рукожопство наземного персонала Шереметьево...

PS: а теперь представьте себя летящим эти самолётом. "Суперджетом", на минуточку. В ряду этак 16-м... И что-то с грохотом бьётся по самолету снаружи...

Представили?

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