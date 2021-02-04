В России самоубийца выбросился с 17-го этажа на коляску с ребенком, оба погибли. Фото 18+

В Воронеже (РФ) в четверг, 4 февраля, мужчина выбросился из окна 17 этажа и упал на коляску с пятимесячным ребенком. Мужчина погиб на месте, младенец – в машине скорой помощи.

Как сообщил местный портал "МОЕ! Online", погибший малыш был единственным ребенком в семье.

Инцидент произошел вечером в микрорайоне Шилово, на территории ЖК "Звездный" по улице Острогожская.

Telegram-канал Mash пишет, что мужчина решил покончить с собой, выпрыгнув из окна многоэтажки. В этот момент под домом проходила женщина с коляской.

Погибшего ребенка, по данным Telegram-канала, звали Илья.

В региональном управлении Следственного комитета подтвердили инцидент. На место ЧП выехали правоохранители, там также работали реаниматологи, которые пытались спасти малыша.

Предварительно, мужчине, который совершил самоубийство, было 30 лет, он жил на последнем этаже этого дома.

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Как писал OBOZREVATEL:

2 февраля в Голосеевском районе Киева из балкона 17-го этажа выпала 13-летняя девочка. Рюкзак и телефон погибшего ребенка остались на лестничной клетке.