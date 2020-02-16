Главная Новости
16 февраля • обновлено в 11:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Оказывают услуги": в РПЦ назвали гражданских жен "бесплатными проститутками" и нелепо оправдались

4.9т
Читать материал на украинском

Скандальный протоиерей Русской православной церкви Димитрий Смирнов назвал гражданских жен "бесплатными проститутками".

Он раскритиковал тех, кто соглашается на подобный брак, на встрече с участниками православного сообщества "OrthodoxBRO", пишет "Интерфакс".

"У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги и всё, а так тебя никто за жену не считает", – выдал священник.

Новости
"Не мужики, а бабье!" РПЦ угодила в новый скандал

В РПЦ назвали гражданских жен проститутками

В РПЦ назвали гражданских жен проститутками

priest.today

Смирнов также удивился, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин.

"Как так может быть? Да очень просто: те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен, это просто временная утеха. Потому что если бы он относился к ней как к жене ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда", – высказался протоиерей.

После резонанса вокруг заявления в РПЦ решили оправдаться и заверили, что Смирнов имел целью не оскорбить женщин, а привлечь внимание к проблеме безответственности мужчин. В РПЦ добавили, что это высказывание не стоит понимать буквально.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Смирнов заявил, что "женщины слабее умом мужчин". День всех влюбленных священник назвал праздником "для больных".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Место
Россия
Тег
РПЦ
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
22
20
Смешно
6
Интересно
0
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
где обоз не заметит высер,сразу выкладывает на блюдце своим почитателям.очень интересная новость
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Бесплатными ???он что полный идиот????да нет ничего дороже бесплатных женщин! От тупарь да мне моя сожительница обходиться просто немерчно я как то посчитал что если бы я заказывал хорошую проститутку каждый день на два часа то вышло бы в двое дешевле минимум чем содержать сожительницу))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги