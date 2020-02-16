"Оказывают услуги": в РПЦ назвали гражданских жен "бесплатными проститутками" и нелепо оправдались

Скандальный протоиерей Русской православной церкви Димитрий Смирнов назвал гражданских жен "бесплатными проститутками".

Он раскритиковал тех, кто соглашается на подобный брак, на встрече с участниками православного сообщества "OrthodoxBRO", пишет "Интерфакс".

"У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я – бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и всё, а так тебя никто за жену не считает", – выдал священник.

В РПЦ назвали гражданских жен проститутками priest.today

Смирнов также удивился, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин.

"Как так может быть? Да очень просто: те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен, это просто временная утеха. Потому что если бы он относился к ней как к жене – ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда", – высказался протоиерей.

После резонанса вокруг заявления в РПЦ решили оправдаться и заверили, что Смирнов имел целью не оскорбить женщин, а привлечь внимание к проблеме безответственности мужчин. В РПЦ добавили, что это высказывание не стоит понимать буквально.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Смирнов заявил, что "женщины слабее умом мужчин". День всех влюбленных священник назвал праздником "для больных".

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