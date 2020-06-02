В Ярославле убили священника РПЦ, протоиерея Александра Штерцеля.

Об этом в Facebook сообщил архиерей Переславской и Угличской епархии Феоктист Игумнов, назвав его гибель "несчастным случаем".

Однако Московский комсомолец пишет, что обстоятельства гибели Штерцеля малоизвестны, но при этом есть информация, что он был зверски избит. Трагедия произошла в понедельник, 1 июня.

Александр Штерцель facebook.com/theoktist

Александр Штерцель служил в Угличе, в Воскресенском монастыре.

Феоктист Игумнов рассказал, что недавно встречался с погибшим и тот сообщил, что хочет постричься в монахи.

Александр Штерцель facebook.com/theoktist

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