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3 июня • обновлено в 01:25
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В России зверски убили священника РПЦ

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В Ярославле убили священника РПЦ, протоиерея Александра Штерцеля.

Об этом в Facebook сообщил архиерей Переславской и Угличской епархии Феоктист Игумнов, назвав его гибель "несчастным случаем".

Однако Московский комсомолец пишет, что обстоятельства гибели Штерцеля малоизвестны, но при этом есть информация, что он был зверски избит. Трагедия произошла в понедельник, 1 июня.

Александр Штерцель

Александр Штерцель

facebook.com/theoktist

Александр Штерцель служил в Угличе, в Воскресенском монастыре.

Феоктист Игумнов рассказал, что недавно встречался с погибшим и тот сообщил, что хочет постричься в монахи.

Александр Штерцель

Александр Штерцель

facebook.com/theoktist

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Россия Ярославль
Тег
РПЦ
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