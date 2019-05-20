ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

В России вспыхнул автоцентр: первые видео ЧП

5.7тЧитать материал на украинском

В понедельник, 20 мая, в российском Кемерово загорелись автосалон Hyundai и автоцентр Славия.

Об этом сообщает "Интерфакс". Погибших и пострадавших нет. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, пожар охватил крышу и верхний этаж здания.

Новости
Горят тысячи метров: в России вспыхнул огромный пожар. Видео
В России вспыхнул автоцентр: первые видео ЧП

Говорит Москва

В России вспыхнул автоцентр: первые видео ЧП

Говорит Москва

В России вспыхнул автоцентр: первые видео ЧП

‏ Twitter acnug

"Пожар на крыше автосалона. На месте работают 12 автоцистерн и две автолестницы, всего – 14 единиц техники. Данные о пострадавших и площадь пожара уточняются", – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

По состоянию на 19:30 пожар потушили. Его площадь достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Причины возгорания пока не установлены.

В России вспыхнул автоцентр: первые видео ЧП

Говорит Москва

В России вспыхнул автоцентр: первые видео ЧП

Говорит Москва

В России вспыхнул автоцентр: первые видео ЧП

Говорит Москва

В России вспыхнул автоцентр: первые видео ЧП

Говорит Москва

В России вспыхнул автоцентр: первые видео ЧП

Говорит Москва

В России вспыхнул автоцентр: первые видео ЧП
В России вспыхнул автоцентр: первые видео ЧП

Twitter ‏Yumeko00000

В России вспыхнул автоцентр: первые видео ЧП

Twitter ‏Yumeko00000

В России вспыхнул автоцентр: первые видео ЧП

Twitter ‏Yumeko00000

В России вспыхнул автоцентр: первые видео ЧП

Говорит Москва

В России вспыхнул автоцентр: первые видео ЧП

Говорит Москва

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на березниковском филиале "Азот" АО "ОХК "Уралхим" (Пермский край) произошел взрыв.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
18
Смешно
6
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения