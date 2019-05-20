В России вспыхнул автоцентр: первые видео ЧП

В понедельник, 20 мая, в российском Кемерово загорелись автосалон Hyundai и автоцентр Славия.
Об этом сообщает "Интерфакс". Погибших и пострадавших нет. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
По словам очевидцев, пожар охватил крышу и верхний этаж здания.
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"Пожар на крыше автосалона. На месте работают 12 автоцистерн и две автолестницы, всего – 14 единиц техники. Данные о пострадавших и площадь пожара уточняются", – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.
По состоянию на 19:30 пожар потушили. Его площадь достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Причины возгорания пока не установлены.
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Пожар в центре Кемерово. pic.twitter.com/dPvfc2Yx06— choise_set (@choise_set) 20 мая 2019 г.
в Кемерово опять крупный пожар. горит автосалон. часть здания обламывается, дым до сих пор чёрный.— 🐟ponyo_fi$h🐟 (@PFishii) 20 мая 2019 г.
кста, автосалон в 3-х метрах от заправки😐 pic.twitter.com/izhQTj0Hum
В Кемерово горит опель центр pic.twitter.com/7mDYeEIj4E— Киселёк (@Kiselimba) 20 мая 2019 г.
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