В России вспыхнул автоцентр: первые видео ЧП

В понедельник, 20 мая, в российском Кемерово загорелись автосалон Hyundai и автоцентр Славия.

Об этом сообщает "Интерфакс". Погибших и пострадавших нет. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, пожар охватил крышу и верхний этаж здания.

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"Пожар на крыше автосалона. На месте работают 12 автоцистерн и две автолестницы, всего – 14 единиц техники. Данные о пострадавших и площадь пожара уточняются", – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

По состоянию на 19:30 пожар потушили. Его площадь достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Причины возгорания пока не установлены.

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в Кемерово опять крупный пожар. горит автосалон. часть здания обламывается, дым до сих пор чёрный.

кста, автосалон в 3-х метрах от заправки😐 pic.twitter.com/izhQTj0Hum — 🐟ponyo_fi$h🐟 (@PFishii) 20 мая 2019 г.

В Кемерово горит опель центр pic.twitter.com/7mDYeEIj4E — Киселёк (@Kiselimba) 20 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на березниковском филиале "Азот" АО "ОХК "Уралхим" (Пермский край) произошел взрыв.

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