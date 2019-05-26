В России таксист открыл огонь по прохожим из пулемета: расстрел попал на видео

В подмосковном Одинцово таксист открыл стрельбу во дворе жилого дома

Запись произошедшего с камер видеонаблюдения появилась в сети, передает Лента.ру. На кадрах видно, как в ходе конфликта с компанией местных жителей водитель сервиса "Яндекс.Такси" достал из багажника пистолет-пулемет и начал стрелять.

Отмечается, что некоторые участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе драки один из них получил ранение. Со ссылкой на источник в полиции уточняется, что таксист стрелял из пистолета-пулемета ПП-91 ("Кедр").

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Барышевка под Киевом возле одного из ресторанов был застрелен замначальника отделения полиции майор Антон Павленко. Как стало известно из осведомленных источников, убийство было заказным.

Павленко за несколько дней до гибели впервые стал отцом, а в трагическую ночь праздновал свой день рождения.

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