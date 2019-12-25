В России 15-летний школьник избил учительницу молотком по голове: его увезли в психбольницу

В Екатеринбурге (Россия) ученик девятого класса напал с молотком и ножом на учительницу. Причиной стали ее слова о том, что она не допустит его к сдаче экзамена из-за невыученого стиха.

О жутком инциденте рассказали на Telegram-канале LIFE SHOT, ссылаясь на правоохранителей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что подросток подкараулил своего классного руководителя вне школы и около пяти раз ударил молотком по голове, ножом не попал ни разу. Женщина смогла выбить оружие из рук школьника и повалила его на землю. С ушибами ее увезли в больницу, но позже от госпитализации она отказалась. Подростка задержали. По одним данным, парня вместе с его бабушкой отвезли на допрос в полицию, а по другим – в психиатрическую больницу.

Тем временем одноклассники агрессивного школьника рассказали "Подъему" о деталях жуткого происшествия.

Учительница, на которую напали LIFE SHOT

Ученик, который напал на педагога BAZA

"Я пошел на урок, там все говорили о том, что Данил напал на Марину Николаевну. Потом к нам подошел завуч и сказал, что Данил подкараулил Марину Николаевну за гаражами, когда она шла в школу, с молотком и ножом. Он ударил молотком учителя сзади и хотел добить ножом, но сзади был учитель физкультуры и скрутил его, а после вызвал скорую и отвел Данила в зал дожидаться полиции. Марину Николаевну "зашили", и она поехала домой отдыхать", – рассказал один из одноклассников невменяемого парня.

На видео с места преступления, которое опубликовал Telegram-канал Hue, видно, что вся площадка, где произошло нападение, в крови учительницы.

Молоток, изъятый у школьника "Подъем"

Учительницу спас школьный физрук "Лампа"

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря в Чебоксарах (Россия) 17-летняя студентка с ножом напала на заведующую отделением колледжа. В результате женщина получила ранения рук и лица.

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