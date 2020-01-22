В России оторвалась льдина с сотнями людей: началась спасательная операция

В России, на юге Сахалина, льдину с 300 рыбаками оторвало от берега.

Как сообщили в местном ГУМЧС РФ, идет спасательная операция в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова. Спасатели и техника, включая лодки, снегоходы и судно на воздушной подушке, выдвинулись к месту ЧП (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). На данный момент эвакуированы 98 человек.

В России оторвалась льдина с сотнями людей Скриншот с видео

Также отмечается, что могут задействовать и вертолет Ми-8.

В сети показали видео, снятое за несколько часов до случившегося."Если что, будем звонить — вызывать МЧС", – говорил один из рыбаков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Охотском море, недалеко от Магадана (Россия), вспыхнул траулер "Энигма Астралис".

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