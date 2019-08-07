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В России автобус на полном ходу влетел в остановку с людьми: есть погибшие. Видео

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В российском городе Долгопрудном, что под Москвой, автобус врезался в остановку с людьми днем 7 августа.

Об этом сообщает "Интерфакс". В результате ДТП два человека погибли сразу на месте. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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Еще одного мужчину и одну женщину доставили в городскую больницу в состоянии средней тяжести. У женщины диагностировали травму головы.

Как стало известно, автобус был рейсовый. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. Он был госпитализирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России автобус с туристами попал в жуткое ДТП. Появилось видео с места аварии.

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Место
Россия Москва
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