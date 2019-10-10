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10 октября • обновлено в 13:57
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В России аварийно приземлился военный самолет: первые подробности

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В аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге (Россия) 10 октября совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как рассказал ТАСС источник в авиаотрасли региона, причиной могло стать повреждения шасси (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту "Кольцово" из-за повреждения шасси", – отметил он.

В России аварийно приземлился военный самолет

В России аварийно приземлился военный самолет

Скриншот

В аэропорту подтвердили нештатную посадку воздушного судна и отметили, что в результате ЧП временно прекратили взлетно-посадочные операции.

"Данное судно не является пассажирским. "Кольцово" ведет работы по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов по расписанию", – сказали изданию в пресс-службе авиаузла.

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Как написали "РИА Новости", на борту находилось 20 человек, никто не пострадал.

В пресс-службе компании "Уральские авиалинии" также сообщили, что летовище закрыли до 11:30 по московскому времени.

"В связи с закрытием аэропорта "Кольцово" до 08:30 (UTC) задерживаются рейсы Екатеринбург – Москва и Екатеринбург – Ереван. Рейс Сочи – Екатеринбург произведет посадку на запасном аэродроме", – отметили в компании.

На странице Baza в Telegram добавили, что самолет "Госавиации" летел с авиабазы Шагол.

Диспетчеры аэропорта увидели, что шасси "не вышли" прямо перед посадкой, но сами пилоты о проблемах на борту не сообщали. Поэтому полосу для аварии не готовили. На место быстро приехали спасатели и потушили небольшой пожар внизу самолета.

Позже к месту аварийной посадки подвезли автокран, чтобы убрать Ан-12, написали на странице Life Shot в Telegram.

"Борт приподнимут, положат на "подушки", достанут шасси (которые не получилось выпустить при посадке) и укатят", – говорится в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В России самолет МС-21 совершил посадку в аэропорту "Жуковский" (под Москвой). Предварительная причина аварийной ситуации – отказ электроники.

  • Также в России через смерть ребенка на борту совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Москвы в Грозный.

  • Позже самолет-амфибия Л-4 утром 8 октября совершил жесткую посадку сразу при взлете в Магаданской области (Россия).

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Место
Россия Екатеринбург
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Та если все живы то можно было и не писать не интересно
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Свинорусов Убийца
Свинорусов Убийца
жаль что ни 1 свиноруса не сдохло
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Pavlov Dmitry,ну тогда давайте вспоминм лошарика где подсохло три хероя Роции))))или шо там у вас епануло при запуске ракеты и 7 или 8 чурок поджарились живьём)))))))
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Свинорусов, не печалься, xoxлоскотообразная падаль. Вспомни Львов, АН-12, пять или шесть тех, кто тебе так нужен для удовлетворения твоих шакальих потребностей. Жри, скот! Не подавись.
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