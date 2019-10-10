В России аварийно приземлился военный самолет: первые подробности

В аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге (Россия) 10 октября совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как рассказал ТАСС источник в авиаотрасли региона, причиной могло стать повреждения шасси (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту "Кольцово" из-за повреждения шасси", – отметил он.

В России аварийно приземлился военный самолет Скриншот

В аэропорту подтвердили нештатную посадку воздушного судна и отметили, что в результате ЧП временно прекратили взлетно-посадочные операции.

"Данное судно не является пассажирским. "Кольцово" ведет работы по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов по расписанию", – сказали изданию в пресс-службе авиаузла.

Новости В России произошло новое смертельное ЧП в самолете

Как написали "РИА Новости", на борту находилось 20 человек, никто не пострадал.

В пресс-службе компании "Уральские авиалинии" также сообщили, что летовище закрыли до 11:30 по московскому времени.

"В связи с закрытием аэропорта "Кольцово" до 08:30 (UTC) задерживаются рейсы Екатеринбург – Москва и Екатеринбург – Ереван. Рейс Сочи – Екатеринбург произведет посадку на запасном аэродроме", – отметили в компании.

На странице Baza в Telegram добавили, что самолет "Госавиации" летел с авиабазы Шагол.

Диспетчеры аэропорта увидели, что шасси "не вышли" прямо перед посадкой, но сами пилоты о проблемах на борту не сообщали. Поэтому полосу для аварии не готовили. На место быстро приехали спасатели и потушили небольшой пожар внизу самолета.

Позже к месту аварийной посадки подвезли автокран, чтобы убрать Ан-12, написали на странице Life Shot в Telegram.

"Борт приподнимут, положат на "подушки", достанут шасси (которые не получилось выпустить при посадке) и укатят", – говорится в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В России самолет МС-21 совершил посадку в аэропорту "Жуковский" (под Москвой). Предварительная причина аварийной ситуации – отказ электроники.

Также в России через смерть ребенка на борту совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Москвы в Грозный.

Позже самолет-амфибия Л-4 утром 8 октября совершил жесткую посадку сразу при взлете в Магаданской области (Россия).

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.