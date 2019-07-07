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В ОБСЕ унизили Россию из-за Крыма: оккупанты огрызнулись

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В России возмущены решением комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ поддержать резолюцию, призывающую "деоккупировать" Крым.

Так, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара заявил российскому пропагандистскому ресурсу RT, что такое решение только способствует расширению пропасти между Россией и подобными международными институтами, передает "Лента.Ru".

Более того, по его словам, подобные резолюции вообще ни на что не влияют.

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"Какие бы резолюции ни принимались, Крым есть и будет частью Российской Федерации", — подчеркнул Ганжара.

Кроме того, российский политик заявляет, что в последнее время все больше политиков в Европе якобы открыто говорят о Крыме как о российской территории, но при этом "различные официальные институты продолжают стоять на своем, отрицая факт принадлежности полуострова к России".

В ОБСЕ унизили Россию из-за Крыма: оккупанты огрызнулись

В свою очередь, председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, расценивает решение комитета ОБСЕ, как вмешательство во внутренние дела страны, передает Telegram-канал РИА ФАН.

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"Это очередной глупый документ, наполненный несуразными и фейковыми требованиями", — заявил депутат.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в ОБСЕ отклонили поправку российской делегации, которая должна была бы исключить из текста резолюции по восточной Украине и Крыму слова о деоккупации полуострова.

Так, в тексте резолюции записано требование "обеспечить деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь, вывести Вооруженные силы РФ с украинской территории и урегулировать конфликт на основе полного выполнения Минских договоренностей".

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Россия
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Вернув Россию в ПАСЕ, Европа наложила под дверь Украины здоровенную вонючую кучу. А чтоб в Киеве не расстроились на счет ВЕСЬ МИР С НАМИ, поверх этой кучи вишенка на торт - ниочемная ежегодная декларация.
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CARGO 100
CARGO 100
"Какие бы резолюции ни принимались, Крым есть и будет частью Российской Федерации", — подчеркнул Ганжара. Я бы ещё добавил, как в России говорят - "заруби себе на носу", так в этом случае - "отруби его себе вообще на**й" и забудь ...
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