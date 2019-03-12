В Москве судят мать девочки-маугли: всплыл придуманный женщиной жуткий способ убийства

Мать московской "маугли" подозревают в неудачной попытке убийства дочери.

Савеловский суд Москвы 12 марта должен избрать меру пресечения Ирине Гаращенко, которая оставила свою маленькую дочь одну без еды в заваленной мусором квартире. Следственный комитет будет ходатайствовать об аресте, сообщают "Вести.ру".

По данным Телеграмм-канала Mash, следователи считают, что 47-летняя женщина пыталась убить крайне хитрым способом: надела ребенку на шею пластиковый шнур, чтобы он ее удушил по мере роста.

Сразу после ареста Ирину Гаращенко отправят на психиатрическую экспертизу.

Мать девочки-маугли

Ранее во время допроса задержанная сказала, что воспитывает ребенка одна и вынуждена оставлять ее "на непродолжительное время", чтобы ходить на работу и по делам. Также, по ее словам, у нее долги по кредиту и по коммунальным платежам, поэтому она хотела продать квартиру и временно жить со знакомым до тех пор, пока не приобретет новое жилье.

"Эти сведения будут тщательно изучены следователями, в том числе на предмет того, могло ли желание выгодно продать жилплощадь послужить причиной противоправных действий матери, а также ее знакомого в отношении ребенка", — говорится в сообщении следкома РФ.

Ирина Гаращенко

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 марта в Москве в одной из квартир спасатели нашли 5-летнюю девочку-маугли. У ребенка, который долгое время находился среди залежей мусора, обнаружили гнойный отит и вросший в шею провод;

Позднее СК РФ опубликовал видео из жилища. Абсолютно вся квартира завалена различным мусором. Пол занят грудами грязной одежды, игрушек, книг, стульями, остатками еды. Диван опрокинут, под ним и вокруг него тоже рассыпан мусор. Квартира пропахла гнилью.

Врачи рассказали, что ребенок молчит и боится оставаться один.

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