В России объявили протесты из-за приговора Навальному. Онлайн-трансляция

Сторонники российского оппозиционера Алексея Навального объявили акцию протеста после того, как суд заменил ему условный срок заключения на реальный.

Главное о решении суда:

навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима;

суд учел около года домашнего ареста, таким образом политик проведет в тюрьме 2 года и 8 месяцев;

также ему присудили штраф в размере 500 тысяч рублей (около 6,5 тысяч долларов);

защита обжалует решение суда, а до вступления приговора в силу Навальный будет оставаться под стражей.

Протесты происходили еще во время заседания суда, а после приговора штаб Навального объявил о старте митинга на Манежной площади в Москве. Там уже есть первые задержанные. Также люди собираются и в других городах.

OBOZREVATEL следит за тем, что происходит в российской столице и ведет онлайн-трансляцию:

20:30 – По данным "Медиазоны" уже есть семь задержанных в районе Манежной площади. Полиция выставляет ограждения на подходах к площади и объявляет в мегафоны, что акция не санкционирована, хотя она еще не началась.

20:36 – Возле выхода на Манежную площадь со стороны Охотного ряда собираются люди.

20:47 – Возле Гостинного двора в Санкт-Петербурге начали собираться люди. Также там дежурят силовики.

20:49 – Силовики оттеснили журналистов с Манежной площади, а возле гостиницы "Москва" напротив Госдумы продолжаются задержания.

20:58 – Силовики почти полностью зачистили Манежную площадь в Москве.

21:02 – Силовики продолжают задерживать людей и перекрывают подход со стороны Тверской улицы.