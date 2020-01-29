Главная Новости
29 января • обновлено в 10:10
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

В Кремле подыскали три новые должности для Путина: кем он станет

989
Читать материал на украинском

Авторы поправок к Конституции России, внесение которых инициировал президент страны Владимир Путин, создали для нынешнего главы страны три варианта будущего трудоустройства.

Об этом говорится в публикации "Проекта". Отмечается, что ни один из них не обязывает Путина заниматься текущим управлением страной, но позволяет в случае необходимости повлиять на принятие определенных решений и в целом держать ситуацию под контролем.

Новости
"Все в г**не, а люди не понимают": известный комик из России разнес Путина у Дудя

Владимир Путин

Владимир Путин

ТАСС

Итак, три возможных новых места работы Путина:

  1. Глава Госсовета. Информированные источники утверждают, что представляясь и подписывая письма, Путин в последнее время из всех своих должностей предпочитает делать акцент на членстве в Госсовете. И пояснили — этот орган будет становиться все более значимым.

  2. Спикер Совета федерации. Статус этого органа российском власти будет повышен, согласно изменениям в Конституции РФ. Новый президент при назначении всех силовых министров будет обязан консультироваться с СФ, и этот же орган теперь дает добро на отставку глав всех судов. Говорят, таким образом, Путин все равно удержит контроль в своих руках.

  3. Председатель Конституционного суда. Согласно поправкам, теперь Конституционный суд по просьбе президента может подтверждать конституционность законов, принимаемых парламентом. Это даст Путину возможность участвовать в законодательном процессе и при необходимости отменить или затормозить неугодный закон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на официальном сайте главы Кремля опубликовали фото, посвященные 20-летию назначения Владимира Путина и.о. президента РФ.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Владимир Путин
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги