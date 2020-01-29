В Кремле подыскали три новые должности для Путина: кем он станет

Авторы поправок к Конституции России, внесение которых инициировал президент страны Владимир Путин, создали для нынешнего главы страны три варианта будущего трудоустройства.

Об этом говорится в публикации "Проекта". Отмечается, что ни один из них не обязывает Путина заниматься текущим управлением страной, но позволяет в случае необходимости повлиять на принятие определенных решений и в целом держать ситуацию под контролем.

Владимир Путин ТАСС

Итак, три возможных новых места работы Путина:

Глава Госсовета. Информированные источники утверждают, что представляясь и подписывая письма, Путин в последнее время из всех своих должностей предпочитает делать акцент на членстве в Госсовете. И пояснили — этот орган будет становиться все более значимым. Спикер Совета федерации. Статус этого органа российском власти будет повышен, согласно изменениям в Конституции РФ. Новый президент при назначении всех силовых министров будет обязан консультироваться с СФ, и этот же орган теперь дает добро на отставку глав всех судов. Говорят, таким образом, Путин все равно удержит контроль в своих руках. Председатель Конституционного суда. Согласно поправкам, теперь Конституционный суд по просьбе президента может подтверждать конституционность законов, принимаемых парламентом. Это даст Путину возможность участвовать в законодательном процессе и при необходимости отменить или затормозить неугодный закон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на официальном сайте главы Кремля опубликовали фото, посвященные 20-летию назначения Владимира Путина и.о. президента РФ.

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