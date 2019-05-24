Устал ждать горячую воду и искупался в луже: в России засняли "свинский" протест

Житель российского Хабаровска устал ждать горячую воду и в знак протеста искупался в огромной луже, которая насобиралась в яме на дороге.

Коммунальщики ремонтировали подземные коммуникации, которые снабжают водой и теплом окрестные пятиэтажки. Воду обещали дать 18 мая, но не закончили работу в срок из-за проливных дождей. В итоге горячей воды в доме не было две недели, пишут "Вести.ру".

В знак протеста один из жителей Виталий решил искупаться в котловане во дворе дома, образовавшийся в результате ремонтных работ. Яму заполнили ливни, в ней и искупался хабаровчанин.

Житель Хабаровска искупался в луже

"Кстати, сам он строитель. Свой поступок мужчина назвал показательной акцией. Чтоб видели, что надо делать работу до конца и вовремя, чтобы было удобно всем", - пишет СМИ, уточняя, что после заплыва воду дали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее житель российской Коломны устроил заплыв по затопленным улицам города, чтобы обратить внимание коммунальщиков на проблему.

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