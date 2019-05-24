ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Устал ждать горячую воду и искупался в луже: в России засняли "свинский" протест

1.2тЧитать материал на украинском

Житель российского Хабаровска устал ждать горячую воду и в знак протеста искупался в огромной луже, которая насобиралась в яме на дороге.

Коммунальщики ремонтировали подземные коммуникации, которые снабжают водой и теплом окрестные пятиэтажки. Воду обещали дать 18 мая, но не закончили работу в срок из-за проливных дождей. В итоге горячей воды в доме не было две недели, пишут "Вести.ру".

В знак протеста один из жителей Виталий решил искупаться в котловане во дворе дома, образовавшийся в результате ремонтных работ. Яму заполнили ливни, в ней и искупался хабаровчанин.

Новости
Российская власть валялась в питерских лужах, как тухлая селедка

Житель Хабаровска искупался в луже

Житель Хабаровска искупался в луже

"Кстати, сам он строитель. Свой поступок мужчина назвал показательной акцией. Чтоб видели, что надо делать работу до конца и вовремя, чтобы было удобно всем", - пишет СМИ, уточняя, что после заплыва воду дали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее житель российской Коломны устроил заплыв по затопленным улицам города, чтобы обратить внимание коммунальщиков на проблему.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияХабаровск
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Макарский Александр
Макарский Александр
Заробитчанин-нераб
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
CARGO 100
CARGO 100
Заробитчане до Хабаровска добрались со своими свинскими привычками ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Вот нет бы брать пример со стойкости украинцев. У них воды горячей сколько не было в Киеве? И ничего, молчали и не выеживались. А тут видите ли должны были к 18 закончить, и не закончили. Ну и и что, что ливни? Причем такие, что в яме вода по края поднялась. Пусть ремонтники ныряют, и под водой трубы варят! Хотя мне интересно, этот строитель сам то выходит работать в экстремальных условиях, или срочно вспоминает, что есть право работника на соблюдение условий труда?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения