''Умирают, как курицы'': в Москве устроили кровавую поножовщину с иностранцами

В одном из общежитий Москвы 5 января произошла массовая драка между студентами, в которой были ранены иностранцы.

Как сообщает Telegram-канал Mash, поножовщину с около 20 участниками и 5 травмированными устроили учащиеся Московского государственного строительного университета.

В то же время "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу вуза, наводит другие цифры и утверждает, что в драке участвовали 8 иностранных обучающихся с несколькими примкнувшими к конфликтующим россиянами. Незначительные ушибы и ссадины получили 3 граждан Китайской Народной Республики.

Отмечается, что иностранцев, которые приехали в Россию на учебу, в общежитии МГСУ избили афганские студенты.

"Они сказали, что "у нас в Афгане люди умирают как курицы", — написано в сообщении.

По предварительной информации, конфликт спровоцировала бытовая ситуация. Один из афганцев якобы "наехал" на соседа по комнате, попросив его поменять местами койку с тумбочкой.

"Китаец наезда не оценил и отказал. Полетели угрозы, парня позвали подышать на улицу — там уже тусовался местный талибан в составе 15 человек. После такой встречки пятерым китайцам потребовалась помощь врачей", — сказано в сообщении.

На месте работали экстренные службы, пострадавшим была вызвана скорая помощь.

По данным источника ТАСС, никому из участников драки не потребовалась госпитализация, врачебная помощь была оказана на месте.

Он также сообщил, что полиция начала проверку по факту происшествия, участники инцидента, вероятно, будут привлечены к административной ответственности.

Руководство МГСУ также проведет внутреннее расследование.

Иллюстрация ИА Regnum

Как писал OBOZREVATEL, недавно из-за усиленной охраны во время праздничного периода в центре Москвы произошло масштабное ЧП с давкой в толпе пешеходов.

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