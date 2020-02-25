Последний маршал СССР Дмитрий Язов умер в возрасте 95 лет. Скончался он после продолжительной болезни.
Об этом сообщили в Минобороны России. Язов был последним военачальником, которому присвоили звание советского маршала. Статус он получил в 1990 году.
Язов стал последним министром обороны СССР и руководил ведомством с 1987 по 1991 год. В 2004 году президент России Владимир Путин наградил Язова орденом Почета в связи с его 80-летием.
Дмитрий Язов умер в возрасте 95 лет
Дмитрий Язов умер в возрасте 95 лет
Умер последний маршал СССР, награжденный Путиным
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер легендарный советский разведчик Ботян. Он воевал на территориях Украины и Беларуси.
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