Последний маршал СССР Дмитрий Язов умер в возрасте 95 лет. Скончался он после продолжительной болезни.

Об этом сообщили в Минобороны России. Язов был последним военачальником, которому присвоили звание советского маршала. Статус он получил в 1990 году.

Язов стал последним министром обороны СССР и руководил ведомством с 1987 по 1991 год. В 2004 году президент России Владимир Путин наградил Язова орденом Почета в связи с его 80-летием.

Дмитрий Язов умер в возрасте 95 лет

Дмитрий Язов умер в возрасте 95 лет

Умер последний маршал СССР, награжденный Путиным ngs55

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер легендарный советский разведчик Ботян. Он воевал на территориях Украины и Беларуси.

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