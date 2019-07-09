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У Путина сделали циничное заявление об отмене телемоста с Украиной

2.2тЧитать материал на украинском

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет о том, что телемост между РФ и Украиной не состоялся.

"Сожалеем, что телемост между РФ и Украиной не состоялся. По всей видимости, украинская сторона к этому еще не готова", — сказал он, передает РИА Новости.

Он добавил, что "общение людей никогда не может быть преждевременным".

Новости
Телемост NewsOne с Россией: выяснилось, как Путин решил ударить по Украине и Грузии

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

  • Спикер Рады Андрей Парубий обратился к СБУ с требованием отреагировать на намерения телеканала NewsOne, который входит в медиагруппу Виктора Медведчука, провести телемост с Россией.

  • Позже NewsOne внезапно отменил телемост с Россией, который был запланирован на 12 июля, и заявил о давлении.

  • При этом пропагандистский телеканал "Россия 1" не увидел основанийдля отмены телемоста с ТВ-каналом NewsOne.

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Тема
Телемост с Россией
Персона
Дмитрий Песков
Место
Россия
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Скирда Женя
Скирда Женя
Мразь москалёвско-усатоая !!! Цинизм 100го уровня!!!
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
"общение людей никогда не может быть преждевременным". Действительно: "циничное заявление".
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Просто уссались,власть в стране у нациков,любая правдивая информация для них серпом по яйцам.
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