У Путина сделали циничное заявление об отмене телемоста с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет о том, что телемост между РФ и Украиной не состоялся.

"Сожалеем, что телемост между РФ и Украиной не состоялся. По всей видимости, украинская сторона к этому еще не готова", — сказал он, передает РИА Новости.

Он добавил, что "общение людей никогда не может быть преждевременным".

Дмитрий Песков

Как сообщал OBOZREVATEL:

Телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

Спикер Рады Андрей Парубий обратился к СБУ с требованием отреагировать на намерения телеканала NewsOne, который входит в медиагруппу Виктора Медведчука, провести телемост с Россией.

Позже NewsOne внезапно отменил телемост с Россией, который был запланирован на 12 июля, и заявил о давлении.

При этом пропагандистский телеканал "Россия 1" не увидел основанийдля отмены телемоста с ТВ-каналом NewsOne.

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