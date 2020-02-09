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9 февраля • обновлено в 18:57
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Тест ДНК для "няш-мяш": Поклонская решила доказать связь с Украиной

5.7т
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Нелегитимный депутат Госдумы России, бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что решила сделать генетический тест, чтобы доказать свою принадлежность к украинской национальности.

Исследование она заказала в одной из московских клиник. Об этом скандальная политик написала в своем Telegram-канале.

"Недавно заявила на ТВ: "Я – русская украинка". И началась буря в стакане: "Да как она посмела?!", "Что она себе позволяет?!". В воздухе повис главный вопрос: "Ху из миссис Поклонская?" (ну, по национальности)", – рассказала она причину такого поступка.

Поклонская сделала ДНК-тест, чтобы доказать связь с Украиной

Поклонская сделала ДНК-тест, чтобы доказать связь с Украиной

По ее словам, ДНК бережно хранит всю информацию о человеке – "как прокурорский архив, где "все ходы записаны". Поэтому вскоре главная загадка ее происхождения будет раскрыта.

"Теперь узнаем, какая кровь во мне намешана. Вдруг окажется, что вместе с русской и украинской кровью во мне есть наследие древних и пугающих многих влахов? Или выяснится, что я татарка больше, чем чокнутый радикал Джемилев? А вдруг у нас с Зеленским общие предки? Вопросов тьма!" – заявила Поклонская.

Также нелегитимный депутат подчеркнула, что гордится своими предками, и анонсировала скорый ответ на "главный вопрос русской политики".

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Наталья Поклонская похвасталась своей "голливудской фотосессией", "скромно" назвав себя "красоткой".

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Автор
Дина Баронова
Персона
Наталья Поклонская
Место
Россия
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Червоний Данило
Червоний Данило
ТП
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"Я – русская украинка". Что это за идиома для идиотов? Няш-Мяш сама придумала?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
большинство украинцев - дети собачьей свадьбы, особенно западенцы... даже внешне видно, что ничего славянского у них нет... большинство здешних комментаторов с руины могут посмотреть в зеркало, и в этом убедиться... а Наташа - голубоглазая, белокожая и русоволосая славянка...
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