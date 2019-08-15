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Стая чаек атаковала самолет, летевший в Крым: момент попал на видео

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В сети появилось видео попадания птиц в двигатели самолета А321 рейсом Москва-Севастополь, который аварийно приземлился в поле возле аэропорта "Жуковский" в Подмосковье.

Кадры опубликовало видеоагентство Ruptly (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Лайнер врезался в стаю чаек еще при взлете, что привело к перебоям в работе силовых установок.

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Стая чаек атаковала самолет, летевший в Крым: момент попал на видео

Комсомольская правда

Стая чаек атаковала самолет, летевший в Крым: момент попал на видео

Комсомольская правда

Пассажирам самолета "Уральских авиалиний" удалось заснять две яркие вспышки, которые последовали за столкновением, за несколько минут до того, как их борт совершил жёсткую посадку в кукурузном поле.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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