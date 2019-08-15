Стая чаек атаковала самолет, летевший в Крым: момент попал на видео

В сети появилось видео попадания птиц в двигатели самолета А321 рейсом Москва-Севастополь, который аварийно приземлился в поле возле аэропорта "Жуковский" в Подмосковье.

Кадры опубликовало видеоагентство Ruptly (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Лайнер врезался в стаю чаек еще при взлете, что привело к перебоям в работе силовых установок.

Комсомольская правда

Комсомольская правда

Пассажирам самолета "Уральских авиалиний" удалось заснять две яркие вспышки, которые последовали за столкновением, за несколько минут до того, как их борт совершил жёсткую посадку в кукурузном поле.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 августа пассажирский самолет А-321 рейсом Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую аварийную посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский (Подмосковье).

Испуганные пассажиры самолета А-321 поблагодарили пилотов за спасенные жизни.

Весь экипаж российского самолета, который летел в Крым, внесли в базу украинского сайта "Миротворец".

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