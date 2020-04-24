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24 апреля • обновлено в 17:02
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Специально для ОРДЛО? Путин упростил получение российского гражданства

1.4т
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Президент России Владимир Путин подписал законы, которые упрощают получение гражданства РФ, а также освобождают жителей окупированных районов Донбасса от уплаты пошлины при его оформлении.

Опубликованный 24 апреля документ разрешает получать российское гражданство иностранцам без отказа от своего предыдущего гражданства.

Владимир Путин

Владимир Путин

Кроме того, граждане Украины, Беларуси, Казахстана и Молдовы смогут получить гражданство РФ без обязательного проживания в России на протяжении 5 лет.

Иностранцам, состоящим в браке с россиянами или постоянно проживающим в России, разрешается получать гражданство по упрощенной процедуре.

Также Путин подписал еще один закон, который освобождает от уплаты госпошлины в 3,5 тысячи рублей жителей так называемых ДНР и ЛНР, подающих заявления о вступлении в российское гражданство.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нелегитимная Госдума России приняла в первом чтении и в целом закон, который упростит получение российских паспортов жителями террористических "Л/ДНР".

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Государственная Дума России Гражданство
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Так это круто...знаю очень много наших сделали ...будем в параше диверсии устраивать
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
ботоксный старикашка пуй ну прям на гавнецо исходит, что бы ну хоть кого то заманить в свой таежный саюз...
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
И ведь получится. ))))))))))))))))))))))))
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
теперь то Россиюшка на законных основаниях сможет защитить своих граждан,писец подкрался незаметно,а теперь 4юбатые жду ваши пасквили
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Злопыхатель Вежливый, в 7 котлах,на местах "боевых подвигов" найсыльнишой армии контынэнта .бу-га-га
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Сташинский Богдан, Во, БЛ, где же мы русню хоронить будем ? ))))
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