Видеообращение Путина на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН не стало сенсацией. Президент государства-агрессора продемонстрировал свойственный ему подход двойных стандартов к освещению проблем на международной арене. Его речь изобиловала неприкрытой наглой ложью, которую он произнёс с непроницаемым лицом.

О Второй мировой войне

С первых минут выступления президент РФ оседлал любимого коня: "В этом году мировое сообщество отмечает два без преувеличения исторических юбилея – 75‑летие окончания Второй мировой войны и создания ООН. Невозможно переоценить значимость этих навсегда связанных друг с другом событий. В 1945 г. был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии и ненависти, а опыт и дух союзничества, понимание той громадной цены, которая была заплачена за мир и общую Победу, позволили построить послевоенный миропорядок".

Маниакальный интерес к истории давно стал отличительной чертой путинского режима. Президент РФ часто углубляется в "исторические дебри" в своей собственной интерпретации. То он рассказывает россиянам, как "печенеги её [Россию] терзали, и половцы", то о неблагодарных постсоветских странах, которые при выходе из Советского Союза "тащили с собой подарки [территории] от русского народа". Ссылаясь на переписанную под его указку историю, Путин уже шесть лет безуспешно пытается убедить мировое сообщество в том, что "Крым всегда был российским", и при распаде СССР каждая из республик должна была "выходить с чем она пришла".

Когда нечем гордиться в настоящем, приходится хвастаться былыми заслугами. На днях Росстат опубликовал данные, которые свидетельствуют о том, что по итогам второго квартала 2020 года 19,9 млн россиян или 13,5% от общей численности населения РФ оказались за чертой бедности. Российская "армия бедняков", которая живёт на менее, чем 12 тыс. руб. в месяц (около 150 долл.), пополнилась на 1,8 млн человек всего за квартал — вот это "заслуга" Владимира Путина, а победу во Второй мировой одержали советский народ и граждане государств антигитлеровской коалиции.

"Забвение уроков истории недальновидно и крайне безответственно – так же, как и политизированные, основанные не на фактах, а на домыслах попытки произвольно трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны, переиначивать решения конференций союзников и Нюрнбергского трибунала", – сказал в видеообращении Путин. Очевидно, его не на шутку тревожит новая волна дискуссий на тему пакта Молотова — Риббентропа, когда Гитлер и Сталин поделили Европу на сферы влияния. Он опасается, что России, как правопреемнице СССР, придётся нести ответственность за то, что в 1939 году два тоталитарных режима пытались цинично перекроить мир, что привело к гибели миллионов людей, оккупации суверенных стран и террору.

О праве вето

К слову сказать, видеообращение Владимира Путина к 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН копирует его старое выступление в 2015 году, спустя год после оккупации Крыма и Донбасса. Тогда он тоже рассказывал всем об истории, победе во Второй мировой и основах послевоенного мироустройства, заложенных на Ялтинской встрече лидеров антигитлеровской коалиции. После оккупации украинских земель Россию исключили из "Большой восьмёрки", и с тех пор Владимир Путин всячески лоббирует переговоры в формате "Большой пятёрки" с участием Франции, Великобритании, Китая, США. Ялтинская конференция 2.0., на которой так настаивает РФ, позволит решить две путинские цели: а) поделить сферы влияния; б) легитимировать Крым в составе РФ за счёт визита высоких гостей на полуостров.

Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал, что он выступает против продиктованных временем изменений Устава ООН. Причина путинского консерватизма проста и понятна — сейчас у России есть неограниченное право вето в Совете Безопасности ООН, что позволяет блокировать любые инициативы, невыгодные Путину. Так как Россия злоупотребляет этим правом, всё чаще звучат предложения ограничить его, в частности, не допускать к голосованию страны, которые являются стороной в споре. Это позволило бы направить миротворческие силы с полноценным мандатом Совета Безопасности ООН на оккупированные территории, включая российско-украинскую границу, что, понятное дело, не входит в планы России.

О снятии санкций

"Да плевать на них, на эти санкции" … Эта фраза, которую Владимир Путин сказал в марте 2020 года, давно стала крылатой, как и медведевское "Денег нет, но вы держитесь".

Но с первых дней введения санкций в связи с украинскими событиями 2014 года начался обратный отсчёт для экономики России, и их снятие — это вопрос жизни и смерти путинского режима. Российская "армия бедняков" растёт, а с ней растут протестные настроения по стране, падает уровень доверия народа к провластной партии "Единая Россия" и лично к Владимиру Путину. Если так будет и дальше, то огонь акций протеста с антипутинскими и антимосковскими лозунгами, разойдётся с Дальнего Востока по территории всей России.

На пути к отмене западных санкций стоит только одно требование — деоккупация украинских земель в Крыму и на Донбассе, но РФ не ищет лёгких путей. По принципу "не было бы счастья, да несчастье помогло" Путин взял в союзники пандемию коронавируса, которая по состоянию на 23 сентября забрала жизни 971 тыс. человек во всем мире. Он манипулирует сотнями тысяч жизней так же легко, как мошенники отбирают деньги у наивных прохожих в "напёрстки".

Президент РФ заявил, что "восстанавливать глобальную экономику предстоит долго, очень долго", так что "…расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы. <…> …миссия политики сейчас – прокладывать дорогу торговле, совместным проектам и честной конкуренции, а не связывать руки бизнесу и деловой инициативе".

Как мы видим, Россия в очередной раз продемонстрировала, что ни о какой деоккупации украинских земель и речи не идёт.

О вакцине от коронавируса

В видеообращении Путин, при котором Россия из великой державы превратилась в просто большое государство, гремящее оружием, решил сыграть роль миротворца. Он заявил, что российская вакцина от коронавируса доказала свою надёжность, безопасность и эффективность, и предложил её бесплатно для вакцинации сотрудников ООН. К слову, сам Владимир Путин отказался от неё, с первых дней пандемии и по сей день он находится на самоизоляции.

Весь мир обсуждает, как безответственно Россия запустила в оборот вакцину, не прошедшую всех обязательных этапов испытаний, которые подтвердили бы её безопасность и эффективность. Предложение вакцинировать ею сотрудников ООН выглядит, как желание найти кандидатов, готовых рискнуть своим здоровьем и жизнью для третьего этапа испытаний российской вакцины на добровольцах.

А тем временем в самой России разгорается скандал — в открытую продажу поступили российские препараты якобы от коронавируса по цене 12–14 тыс. руб. за упаковку. Эффективность лекарств не доказана, препараты имеют много противопоказаний и серьёзные побочные эффекты, в некоторых случаях они опасны для жизни, но, тем не менее, их открыто продают на каждом углу. Негодование также вызвала цена, неподъёмная для простых россиян. В руководстве производителя уже отреагировали на критику, заявив, что "он стоит столько, сколько он стоит. Я вам могу сказать точно, что „Арепливир“ — это самый дешёвый в мире препарат, который спасает жизни".

Ответ в духе путинской России, ничего не скажешь.

О запрете оружия в космосе

В своём видеообращении Владимир Путин заявил: "Россия выступает с инициативой о заключении юридически обязывающего соглашения с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов".

Но не спешите смахивать слёзы умиления, ведь это предложение прозвучало с высокой трибуны просто потому, что путинская Россия не может составить конкуренцию другим странам в освоении космоса. Правопреемница СССР паразитирует на советских наработках, но это же не может продолжаться бесконечно. Развитые страны вкладывают ресурсы в развитие технологий, а российская корпорации "Роскосмос" является прикрытием для многомиллиардных коррупционных схем. Российская космонавтика умеет "пилить" бюджет на бесконечных строительных проектах, производстве лифтов с голосом Гагарина и покраске космических кораблей гжелью и хохломой.

Россия, которая после введения санкций рекомендовала США отправлять космонавтов в космос на батуте, безнадёжно отстала, как в финансовом, так и в технологическом плане. К тому же, оружие может быть размещено в космосе не обязательно для нанесения ударов по Земле, а больше для защиты от внешних угроз. Например, от угроз со стороны государства-агрессора — России, которая не оставляет попыток перекроить политическую карту мира и, если не пряником, так палкой, согнать в СССР 2.0. постсоветские страны.

О контроле над вооружением

Под конец видеообращения к 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Владимир Путин затронул важную тему — контроль над вооружениями. "Несмотря на все споры и разногласия, порой недопонимание и даже недоверие некоторых коллег, будем настойчиво предлагать конструктивные, объединяющие инициативы, прежде всего в сфере контроля над вооружениями, укрепления действующих здесь договорных режимов. Это в том числе касается запрета химического, биологического и токсинного оружия", - сказал российский президент.

Этот тезис звучит особенно цинично на фоне отравления Алексея Навального боевым отравляющим ядом "Новичок" в то время, как РФ заявила об уничтожении всех запасов химического оружия. Этот случай использования боевых отравляющих веществ — не первый в истории современной России. Мировая общественность хорошо помнит использование химического оружия против Юлии и Сергея Скрипалей в Великобритании в 2018 году, Емельяна Гебрева в Болгарии в 2015 году, в пригороде Дамаска, где Россия поддерживает режим Асада, в 2013 году. Если Скрипалей и Гебрева удалось спасти, то в Сирии погибло от 281 до 1729 человек, значительное число погибших — дети.

В феврале 2021 года может исчезнуть последняя крупная преграда для начала новой гонки вооружений между ядерными державами — договор СНВ-III. Стало известно о сообщении спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который предложил Москве "хоть завтра" заключить "президентский меморандум". Речь идёт о рамочном документе по контролю над вооружениями. Если Россия не согласится до февраля, США не станут продлевать действие договора СНВ-III, что развяжет руки.

США выступают за то, чтобы следующий договор СНВ касался всех типов боеголовок. Россия, в свою очередь, не заинтересована в прозрачности, которая ликвидирует пробелы в договоре и отнимет возможность повышенной милитаризации Москвой "проблемных участков" и его тайного применения из-за улучшения режима верификации.

Скорее всего, Россия будет и дальше жаловаться на ультимативные условия Вашингтона, а следующие переговоры пройдут в условиях двухсторонних обвинений и ультиматумов.

Что можно сказать по итогам видеообращения Владимира Путина к 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН… Двойные стандарты и наглая ложь — ничего нового.

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