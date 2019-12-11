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11 декабря • обновлено в 12:32
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Слышны взрывы: в России на заводе произошел масштабный пожар. Видео

1.8т
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В Екатеринбурге (Россия) на заводе лакокрасочных изделий начались взрывы. Ранее там загорелся ангар с краской.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь охватил площадь в 600 квадратных метров. Слышны взрывы, передает Life.ru (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

В МЧС заявили, что взрываются бочки с краской. По словам местных жителей, рядом с источником пожара находится станция с газовыми баллонами.

В Екатеринбурге произошел пожар на лакокрасочном заводе

В Екатеринбурге произошел пожар на лакокрасочном заводе

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Информации о пострадавших не поступало.

В Екатеринбурге загорелся завод

В Екатеринбурге загорелся завод

Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в городе Ирпень Киевской области в четверг, 5 декабря, прогремел мощный взрыв в многоэтажке. В результате инцидента погиб человек.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
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Дейман Алон
Дейман Алон
Хороший фейерверк! Глаза радует!
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