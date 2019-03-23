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Сергей Талк
Сергей Талк
УченыйВсе статьи автора

Главный страх пациента Путина

3.8т

Настало время рассказать о главном страхе пациента Владимира П., 66 лет. Всё детство он провёл в нищете и питерской подворотне, и когда в зрелом возрасте на него свалились власть, а затем и богатство, он немножко тронулся умом.

А вы бы не тронулись, если бы стали обладателем миллиарда долларов? То-то и оно. А их у него много. Каждое утро пациент просыпается с мыслью: неужели это всё моё - и миллиарды, и 22 резиденции, и 62 самолёта в личном авиаотряде, и ручной медвежонок Димон, и спикер Володин? А вторым чувством возникает страх, что это могут отнять. Нет, не свои холопы, этих можно не бояться, нет - американцы. Он смотрел кадры из Ливии, Сирии, Ирака и впитал этот страх. Отсюда и ненависть к американцам, смешанная со страхом.

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Главный страх пациента Путина

Так вот пациент считает, нет, почти уверен, что американцы построили в Румынии базу и разместили на ней ракеты, которые смогут долететь до его резиденции в Сочи за 5 минут и убить его. А он даже не успеет слезть с унитаза - замочат в собственном сортире! И вот эту ракету по имени Томагавк он боится больше всего на свете. Боится! Именно поэтому, а не почему другому, был захвачен Крым - чтобы поставить заслон всемогущему Томагавку. Именно поэтому были зачищены Абхазия и Осетия, т.к. они расположены слишком близко к его резиденции. Именно поэтому Крым сегодня нашпигован вооружением как никакая другая территория России. Там расположены:

- 4 дивизиона С-400

- 2 дивизиона С-300

- Комплекс Панцирь-С

- Комплекс Бук-М2

- Комплекс Искандер

- Самолёты Ту-22М

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Но он всё равно боится. Поэтому угрожает, угрожает, угрожает... "Вы меня только троньте!". Никакая не геополитика, а животный страх определяют все действия этого человека. Да он же больной! - воскликните вы, - параноик! Да, но параноики тоже люди. И иногда они руководят странами.

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Автор
Сергей ТалкСергей Талк
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Сергея Талка
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Комментарии на сайте не модерированы
Малахов Егор
Малахов Егор
Повылазила нечить русофашистская.........andreyev andrei...Владимирович Владимир....Степан Графский....Цимельман Филя.....Стук Кастрюль....Крымчанин Юрий....Чугункин Клим....Северо-Запад Эдуард....Зееленфройнд Викентий....Поротников Анатолий.......Mygotin Koly....Kalinin Pavel ..Pierro Vladimir...Свинарылых Мышебрат... .Иванов Сергей....Naibadze Petr....Тинин Алексей...и вся остальная кацапская сволочь ----говнобулбуляторы повключены на полную мощность...аж моча бьет из под ссальников.....а в сраках прокладки рвутся от избытка морального говна загаживая изношенные и просиженные до неприличия портки... Повылазила нечить русофашистская на Украинские ресурсы,вся кацапская аморальная падаль не жалея своего времени и прожигая свою никчемную ,ничтожную,кацапову жизнь....Кровавые сопли текут из за бешенсва мозга... запавшие от изможденного сидения за компом красные зомби - глаза дико повылазили из орбит... постоянно сжатые от ненависти губы запеклись и растрескались.... Это мацкуа...-- работа по методичкам не легка ! Надо быть очччень большой гнидой и ничтожеством что б высидеть на Украинских форумах по 24 часа клепая говнопосты и кляузы....окорбления и клевету...желчь ненависти....Надо быть такой мерзкой гадостью и нечистью, что б свое сволочное ,личное время и никчемную,единственную ,говеннейшую жизнь тратить на постоянные оскорбления чужих,адекватных людей,которые никогда в жизни этой падали ничего плохого не делали ! Вы понимаете каким ничтожеством нужно родиться чтоб таким подонком стать ? --- И таких ублюдков полная страна....мацкуа
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Ш. Олег
Ш. Олег
То ли дело Порошенко! Миллиардов нет, не параноик ни разу… да и вообще замечательный человек, что там говорить. :)
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2 из 3 ответов | показать все
Gordon Yury
Gordon Yury
Ш. Олег, ну хоть один раз правду написал! Лайк тебе за это...
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Ш. Олег, Сравнивать Путина с Порошенко - несерьезно, у него нет и тысячной доли путинских состояний.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Санитар ваш нацисты?))) Побольше вам таких дебилов)))
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