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30 октября • обновлено в 08:25
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Россия привела в действие ядерное "оружие судного дня": что известно

6.9т Читать материал на украинском

В России атомная подлодка стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" "Князь Владимир" впервые провела стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Булава".

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на Минобороны России. Как известно, эту установку называют "оружием судного дня".

Российские военные отчитались, что испытания прошли в Белом море. Во время пуска субмарина находилась под водой.

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Запуск ракеты "Булава"

Запуск ракеты "Булава"

Иллюстрация

В России похвастались, что запуск якобы прошел в штатном режиме. "Булава" была выпущена на полигон Кура на Камчатке, учебно-боевые блоки ракеты достигли полигона в назначенное время, утверждают в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военный эксперт Максим Климов заявил, что российская баллистическая ракета подводной лодки Р-30 "Булава-30" оказалась "критически небоеспособной" из-за отсутствия способности проходить через лед.

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Темы
вооружения Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
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Чан Джеки
Чан Джеки
етой бы булавой да карлику по башке бабахнуть.и чтобы его понесло на ентой булаве в океян- море.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Я открою глаза икспердам с обоза, при шахтном запуске русские ракеты даже не могут пройти сквозь толщу земли, приходится для этого бурить специальную дырку, так называемую шахту. Короче лохи они неумелые.
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Он Алекс, єто его дикая ирония.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Он Алекс, Может тебе тоже открыть глаза? Заодно и этому иксперду. На вооружение подводных лодок есть не только межконтинентальные ракеты, есть и обычные торпеды для которых пробить слой 2-3 метровый слой льда не составит труда.
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Когда его ракета не прошла сквозь лёд , я понял что это не установка ссудного дня а понты
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Smallwille JorEl, А что значит "ссудного дня"? Ты хотел ссуду (кредит) получить в этот день, но тебе отказали?
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Smallwille JorEl, когда тебя акушерка уронила головой об пол, все поняли - этот идиот еще многое насочиняет.
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