Россия привела в действие ядерное "оружие судного дня": что известно

В России атомная подлодка стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" "Князь Владимир" впервые провела стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Булава".

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на Минобороны России. Как известно, эту установку называют "оружием судного дня".

Российские военные отчитались, что испытания прошли в Белом море. Во время пуска субмарина находилась под водой.

Запуск ракеты "Булава" Иллюстрация

В России похвастались, что запуск якобы прошел в штатном режиме. "Булава" была выпущена на полигон Кура на Камчатке, учебно-боевые блоки ракеты достигли полигона в назначенное время, утверждают в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военный эксперт Максим Климов заявил, что российская баллистическая ракета подводной лодки Р-30 "Булава-30" оказалась "критически небоеспособной" из-за отсутствия способности проходить через лед.

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