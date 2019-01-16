Так, друзья — сегодня будет интересный пост про текущую ситуацию на пост-советском пространстве — в частности, в России. Я много общаюсь с друзьями из этой страны, и они подтверждают мои самые мрачные догадки — всё во всех сферах становится только хуже. Если до 2014 года, "Крымнаша" и остального было ещё более-менее — то сейчас ситуация в стране напоминает погружение в какое-то болото, выхода из которого нет.

Санкции, которые ещё три года назад "смешили наши искандеры", продолжают работать — и вот как раз где-то к 2018-2019 году их начали ощущать в том числе и простые россияне по своим кошелькам и ассортименту товаров в магазинах. А ещё в России постоянно вводятся какие-то новые налоги, сборы и пошлины — но о них как-нибудь в другой раз, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем безрадостном посте — обзор текущего положения вещей в России, мой прогноз на ближайшее будущее, а также важный вопрос.

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Еда, антисанкции и девяток яиц.

В 2014 году случился "Крымнаш", после чего Россия попала под санкции международного сообщества — ситуация чем-то напоминает ситуацию позднего СССР, когда на Советский Союз были наложены международные санкции за ввод войск в Афганистан. В ответ на санкции путинская власть объявила так называемое "продуктовое эмбарго" — запретив ввоз на территорию России качественных импортных продуктов и их компонентов. В отличие от европейских и американских санкций, которые были направлены на российские власти, российские "антисанкции" ударили по собственным российским гражданам.

Что самое интересное — многие россияне вообще не понимают, что это их собственные власти ввели продуктовое эмбарго — они думают, что качественные продукты исчезли из-за "проклятых гейропейцев и пиндосов", которые решили взять Россию в блокаду.

В результате исчезновения качественных продуктов на прилавках стало появляться огромное количество контрафакта, сделанного из пальмового масла и прочей ерунды. 2019 год помимо пальмового контрафакта принёс и множество других интересностей — к примеру, некоторые производители стали продавать яйца в упаковке по 9 штук, но по цене десятка. Одно яйцо ушло на Крым, так сказать. Почему именно яйца? Всё дело в том, что яйца — продукт цельный, их нельзя разбодяжить крахмалом, пальмовым маслом, мелом или костной мукой мёртвых лошадей — остаётся просто не докладывать яйцо в упаковку.

Какие ещё сравнительно честные способы обмана населения стали практиковаться? Вот так в 2019 году выглядит килограмм пельменей. Для неверующих Фом на пакете даже специально написали "В НАШЕМ ПАКЕТЕ 1 КГ", но эти жалкие, ничтожные люди всё равно в этом сомневаются и кладут омские пельмени на весы — весы показывают 885 грамм вместе с упаковкой, жёлтой наклейкой и магической надисью "Сделано по ГОСТу".

А иногда на привычной упаковке вдруг можно увидеть честную надпись — теперь внутри не килограмм сахара, а всего 900 гр. Десятина ушла на Сирию, Донбасс, Крымнаш и куда-то там ещё (может, в оффшоры).

А вот этот снимок прислали мне читатели, на нём запечатлён московский "Ашан", витрина с колбасами, где можно увидеть только один вид варёной колбасы и какие-то сардельки. Они мечтали вернуться в СССР? Так вот же он!

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Крах советской инфраструктуры.

Белый пушистый зимний зверёк подкрадывается не только со стороны магазинов. Начало года в России ознаменовалось несколькими ужасными трагедиями — взрывами домов из-за неисправности устаревшего газового оборудования. В интернете поползли конспирологические версии о подрывах домов террористами ("рязанский сахар" и прочее), но лично я практчиески уверен в том, что это была банальные бытовые взрывы газа — что в каком-то смысле даже гораздо страшнее. Если террористов можно поймать и обезвредить, то что делать с ветшающей советской инфраструктурой, которая не ремонтировалась десятилетиями? Денег на Сирию Донбасс Крым ремонт домов нет.

Вот эти две ужасные трагедии, унёсшие жизни десятков человек — они обе случились за текущий месяц. Из-за взрыва газа в Магнитогорске погибло 39 человек. Власти решили, что расселять дом не будут — денег нет, его просто разделят на два. Люди, которые трое суток смотрели на то, как из-под руинов вытаскивают замёрзшие трупы их соседей, будут жить на прежнем месте...

Второй взрыв прогремел в январе в городе Шахты — по последним данным, в результате этой трагедии погибли четыре человека и полностью уничтожены четыре квартиры.

А ещё меня поразило интервью одной из жительниц Шахт — после того, как прогремел взрыв, первой мыслью у неё было не то, что дрянная советская и ранняя постсоветская инфраструктура пришла в негодность и давно требовала ремонта, а то, что на них напали хохлы. Вот что делает телевизор.

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Ситуация в медицине.

Ситуация в российской медицине (в частности это касается состояния больниц и прочего) тоже оставляет желать лучшего. Здесь как и во всём остальном — денег нет, но вы держитесь, удачи и хорошего настроения. Вот так, например, выглядит больница номер 16 в городе Казани — снимки сделаны в Новом 2019 году.

А в Пензенской области вместо двух кроватей установили доски и стулья. Можно пошутить про "ортопедические матрасы", но какой-то слишком уж мрачной будет эта шутка.

Ну и до кучи в наш сегодняшний дайджест можно добавить ещё вот это. Фото также 2019 года:

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Демагогия и пропаганда.

"Куда же идут наши деньги?" — могут спросить россияне. Колоссальные бюджеты тратятся правительством на демагогию и пропаганду а-ля СССР. Ну не на ремонт же газового хозяйства их тратить, в самом деле! Важнее, чтобы в случае того или иного происшествия люди прежде всего подумали о нападении хохлов, а не о том, на что траятся их налоги. Телекомпания НТВ самозабвенно рассказывает о том, как всё больше "простых американцев" хотят начать жить в России — сперва ищут лучшей доли в Гейропе и Крымнаше, но потом оседают в Москве, которая так похорошела при Собянине.

Не забывают пропагандисты и про Беларусь — по-братски заявляя о том, что никакой Беларуси как государства не существовало, а в том, что существует сейчас — вновь начала поднимать свою голову проклятая фашистская гидра бендеровщины. "Любите нас, или мы вас убьём!" — как бы заявляют пропагандисты.

А одуревшим от всего этого россиянам в конце также сообщают, что они живут в лучшей в мире совецкой стране — ведь как известно, Нижний Новгород уже обогнал Лондон и Нью Йорк по качеству жизни, и простые американцы и англичане выстраиваются в очередь, чтобы купить там квартиры.

Вместо эпилога.

Ну что вам сказать? Всё очень плохо, и дальше будет только хуже. Гайки будут закручиваться, скрепы крепиться, пропаганды будет всё больше, а мяса в колбасе и яиц в коробках всё меньше. Всё точно как в СССР — "думать надо о Великих Свершениях, а не о колбасе". А тех, кто с этим не согласен — посадим в тюрьму или выгоним из страны...

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете. Какие ожидания от 2019 года, чего вообще ждёте от будущего?

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