"Яхты? А как же!" Назван главный компромат на патриарха Кирилла

Главный компромат, бросающий тень на репутацию Русской православной церкви и ее главы патриарха Кирилла – сотрудничество этой церковной структуры с режимом президента России Владимира Путина.

"Этой репутации давно нет, потому что РПЦ – составная часть кровавого Путина", – заявил OBOZREVATEL историк церкви Арсен Зинченко.

В контексте истории с яхтой "Паллада" стоимостью 4 миллиона долларов, принадлежащей РПЦ, он заметил: "Яхты? А как же! Они – властная верхушка. Для них махание кадилом, то есть изображение из себя священнослужителей – это их поза, в которой они зарабатывают статус и деньги".

Патриарх Кирилл Официальный сайт РПЦ

Зинченко призвал разделять церковь как институт от "церковных вельмож". Церковь – это, прежде всего, простые миряне и священники, которые с верой молятся, ходят в церковь. А эти церковные вельможи всегда были причиной церковных смут, в том числе и в Украинской православной церкви".

"Эта ситуация глубоко аморальна. Но хуже всего, что РПЦ и ее филиал в Украине, которым командует Онуфрий, прямо связана с кровавой войной путинского режима против украинского народа", – резюмировал историк.

Как писал OBOZREVATEL, на яхте главы РПЦ патриарха Кирилла "Паллада" заметили компанию молодежи, в том числе и почти обнаженную девушку в бикини. Позже в РПЦ заявили: им об этом ничего не известно.

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