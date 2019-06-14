"Станет непригодной для жизни": части России напророчили катастрофу

В условиях глобального потепления Сибирь (Россия) столкнется с тремя серьезными природными проблемами; по объективным причинам этот регион нельзя рассматривать как приемлемый для переселения климатических мигрантов.

"Я сомневаюсь, что в Сибири захотят жить люди, которые потенциально могут", – сказал OBOZREVATEL российский эколог, директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.

Комментируя прогноз ученых России и США о том, что с учетом изменений климата Сибирь станет более пригодным для жизни регионом, куда начнут переселяться климатические беженцы, он заметил: "С научной точки зрения это исследование корректно, но оно ориентируется на средние температуры. Как ученый я могу сказать: если мы отслеживаем средние температуры и предполагаем, что они плавно растут из года в год, то у нас будут такие эффекты. Как научная задача это имеет право на существование. Но это не единственный фактор".

Сибирский пейзаж, иллюстрация vniib.spb.ru

Ученый пояснил: "У нас не столько растет средняя температура, сколько растет частота опасных явлений, которые выражаются и в эффектах с температурой, и в эффектах с осадками".

По словам Кокорина, в обозримом будущем в связи с глобальным потеплением Сибирь столкнется с тремя большими проблемами. Первая – существенный рост пожароопасности. "Количество дней подряд, когда летом сухо и жарко, значительно возрастает", – спрогнозировал он. Вторая большая проблема – "более частые наводнения", – сообщил эколог.

Он также обратил внимание на то, что глобальное потепление нанесет удар по инфраструктуре Сибири, в частности, за счет невозможности эксплуатации зимних дорог. Как пояснил Кокорин, "в Сибири масса дорог, которые эксплуатируются только зимой, когда дороги замерзнут. Никто не будет прокладывать асфальтовую дорогу, потому что это очень дорого, а людей там живет очень мало".

"Я сомневаюсь, что там захотят жить люди, которые потенциально могут", – резюмировал ученый.

Напомним, ранее группа ученых из России и США обнародовала результаты исследований, согласно которых к концу нынешнего века из-за процессов глобального потепления значительная доля азиатской части России станет пригодной для жизни большого числа людей, в том числе климатических беженцев. В частности, по прогнозам ученых, в Сибири повысится средняя температура и увеличится количество осадков.

Как писал OBOZREVATEL, ранее руководитель климатического отдела Центра экологических инициатив "Экодия" Анна Акерман заявила: несмотря на предпринимаемые меры по сокращению выбросов парниковых газов, на сегодняшний день человечество приближается к "точке невозврата", когда процесс глобального потепления станет неконтролируемым и может привести к глобальной катастрофе.

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