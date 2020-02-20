Путину не понравилась шутка из интернета: видео конфуза

Президент России Владимир Путин несколько засмущался, когда ему озвучили шутку, которая гуляет в сети.

Это произошло во время съемок проекта ТАСС "Двадцать вопросов Владимиру Путину". Известно, что российский президент очень плохо ладит с современными технологиями и не воспринимает их (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Владимир Путин "МК"

Ведущий озвучил ему популярную среди российских пользователей шутку: "Из-за аномально теплой погоды распустилось правительство".

Ответ Путина был несколько отстраненным. "Смешно. А чего оно распустилось в парламенте? Я не понимаю. Интернет интересная штука, но не всегда точная", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин рассказал, что его "тандем" с бывшим премьер-министром страны Дмитрием Медведевым не распался.

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