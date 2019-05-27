"Путину больше не верят": рейтинг российского президента упал до исторического минимума

Рейтинг российского президента Владимира Путина побил исторический рекорд, упав до 31,7%.

Последний раз такие показатели социологи фиксировали еще в январе 2006 года. Лидер РФ стремительно теряет доверия среди населения, ему больше не верят. Эпоха Путина клонится к закату, сообщает телеграм-канал "Кремлевский мамковед".

"Вертикаль власти в России выглядит не центром стабильности, а осью зла для ее будущего. В угоду верховной власти любые показатели по стране подделываются, вызывая тотальные фальсификации и круговой обман. Поэтому вера в сильного и справедливого лидера Путина среди населения угасла. Его эпоха идет к закату", – сообщается там.

Владимир Путин

По словам авторов канала, известная теза о личной харизме российского президента уже давно переросла в затяжной и беспросветный застой. А его умение искать компромиссы превратились в навязывание вредных для общества решений.

"Россия в тупике, а ее лидер не в состоянии решать особо острые проблемы. Россияне устали от Путина и от его неспособности вывести страну из перманентного кризиса. Политические и экономические провалы повышает градус агрессии общества, обозначая круг виновных за развал в стране", – уверены авторы канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запаниковали из-за выходок Кремля, а само население начинает считать время нынешнего президента Владимира Путина — тупиком.

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