Путина потроллили на интервью ТАСС, дав в руки iPad. Видео

Журналист одного из топ-пропагандистских СМИ своеобразно потроллил президента России Владимира Путина тем, что он совсем не умеет пользоваться современными гаджетами.

Курьезный случай произошел во время интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Путину" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, ведущий Андрей Ванденко поинтересовался, почему президент не спрашивает, что он держит в руках вместо блокнота. На что тот предположил: "Айпад, я так понимаю?".

Путина потроллили, дав в руки iPad

После этого журналист дал главе РФ в руки гаджет, с которого тот начал читать подборку популярных запросов о себе в сети. Вскоре Ванденко спросил, комфортно ли он себя чувствует.

"Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто", – подчеркнул Путин.

Путина потроллили, дав в руки iPad t.me/youlistenedmayak/5576

Однако ведущий не упустил возможности и продолжил подкалывать президента, отметив, что ранее видел, как тот звонил по смартфону "моему тезке, мальчику, который в Красной Поляне на лыжах катается по вашему приглашению".

"Ну, я звоню... Мне ваш приятель Песков подсунул просто, я и позвонил. А так проще снять трубку специальной связи и мне найдут... на любого абонента", – сказал на это глава РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские журналисты заявляли, что президент РФ Владимир Путин вне стен Кремля пользуется специальным мобильным телефоном, который толще чем обычный смартфон.

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