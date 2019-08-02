Путин принял радикальное решение по украинцам в России: что случилось

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление отдельным категориям иностранных граждан, в том числе и украинцев, разрешения на временное пребывание и получение вида на жительство в РФ.

Документ, принятый Госдумой 23 июля, он одобрил в пятницу, 2 августа, о чем сообщили на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предполагает, что разрешение на временное проживание без учета утвержденной квоты может быть выдано иностранцам, которые являются гражданами Украины, постоянно проживавшими на территории Украины и признанными беженцами, либо если они получили временное убежище на территории РФ.

Владимир Путин принял решение по украинцам в России

Закон также упростил порядок предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые владеют русским языком и желают жить и работать в РФ, разрешений на временное пребывание в РФ и видов на жительство в РФ.

Срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание сократился с 6 до 4 месяцев.

Владимир Путин РИА Новости

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