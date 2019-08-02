Путин принял радикальное решение по украинцам в России: что случилось

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление отдельным категориям иностранных граждан, в том числе и украинцев, разрешения на временное пребывание и получение вида на жительство в РФ.
Документ, принятый Госдумой 23 июля, он одобрил в пятницу, 2 августа, о чем сообщили на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон предполагает, что разрешение на временное проживание без учета утвержденной квоты может быть выдано иностранцам, которые являются гражданами Украины, постоянно проживавшими на территории Украины и признанными беженцами, либо если они получили временное убежище на территории РФ.
Владимир Путин принял решение по украинцам в России
Закон также упростил порядок предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые владеют русским языком и желают жить и работать в РФ, разрешений на временное пребывание в РФ и видов на жительство в РФ.
Срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание сократился с 6 до 4 месяцев.
Владимир Путин
РИА Новости
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент РФ Владимир Путин в конце апреля подписал указ, который позволяет жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получать гражданство России.
Украина в ответ обратилась в Совбез ООН, поскольку решение России нарушает Минские договоренности. Кабинет министров также признал недействительными паспорта России, которые выдаются на оккупированном Донбассе.
15 июня стало известно, что Россия выдала первые паспорта жителям оккупированного ею Донбасса. Их получили 60 человек в Ростовской области.
2 июля Путин распорядился еще больше упростить процедуру предоставления гражданам Украины на Донбассе паспортов РФ.
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