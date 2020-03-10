Еще 16 лет с Путиным: как Россия превратилась в страну одного царя и что от этого Украине

Владимир Путин будет править Россией вечно. Госдума одобрила резонансную поправку в Конституцию, которая обнуляет сроки действующему главе государства.

Проще говоря – в 2024 и 2030 гг. Путин сможет снова баллотироваться на пост главы государства и в случае победы получит бразды правления до 84-лет.

В чем суть изменений, как РФ возвращается к царским временам и что это означает для Украины – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В России проходит конституционная реформа. Начал ее лично Владимир Путин еще в январе 2020 года. Буквально за несколько месяцев через Государственную Думу прошло сразу несколько важных поправок, которые должны усилить власть;

Перед финальным голосование во вторник, 10 марта, 83-летняя депутат Государственной Думы Валентина Терешкова предложила поправку, которая обнуляет президентские сроки Владимира Путина;

Через полтора часа после заявления глава РФ приехал на заседание Думы и выступил с заявлением, в котором поддержал изменения, если их одобрит Конституционный Суд, а также всенародный референдум (22 апреля 2020 года);

Эксперты конституционалисты уверены, Путин открывает себе дорогу к неограниченной власти еще на 16 лет;

К сожалению, это негативный сигнал для Украины. Логично предположить, что российская политика (агрессивная) по отношению к Крыму, Донбассу и Киеву в целом – в лучшую сторону не изменится.

Что произошло в Москве?

Во время Федерального послания 15 января 2020 года Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Туда было предложено внести целый ряд правок, которые должны были улучшить политическую атмосферу страны. Во время выступления перед собранием прозвучали предложению по социальной политике, материнскому капиталу и так далее.

Главные изменения касались президентской силы в РФ. Он предложил исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков. Мол, это будет только во вред России. Обсуждалась еще возможность создания Госсовета, который должен был перебрать на себя часть то ли президентских полномочий, то ли премьерских, то ли даже СНБО.

"Все изменения в Конституцию прописаны так, чтобы у Путина было много вариантов остаться у власти. В условиях его политики экономического роста не будет, люди все больше будут в нем разочаровываться. Его рейтинг падает и в таких условиях он не рискнет идти на выборы 2024 года. Поэтому в скоростном режиме решил провести изменения в Конституцию, чтобы остаться у власти пожизненно.

Ему нужно подстелить юридическую соломку и сделать это надо до 2021 года – следующих парламентских выборов. Сейчас Дума абсолютно управляема и подконтрольна, может принять любой закон, который устраивает Путина, а после 2021-го бог знает, какой она будет", – говорил российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью OBOZREVATEL.

С таким мнением согласился оппозиционный политик и бывший полковник ФСБ Геннадий Гудков. По его словам, изменения в Конституцию, запущенные с середины января, призваны только к одному – увековечить власть Путина.

"На референдуме проголосуют, как из ружья. Вот тогда Путин скажет: "Ну все отлично, пипл схавал. Теперь я верховный правитель. Россияне уже смирились с новыми изменениями. Протестующих сажают, плющат и дают непонятные сроки – в таких условиях можно принять все, что угодно, а послушная раболепская Дума все это утвердит", – заверил он.

Выступление на Федеральном собрании

И вот решение было принято 10 марта, перед вторым чтением поправок в Конституцию в Госдуме. Один из старейших депутатов, член "Единой России" Валентина Терешкова (ей 83 года) внесла в последний момент поправку, которая позволит обнулить предыдущие президентские сроки Владимира Путина и даст ему возможность баллотироваться в президенты в 2024 году, как в первый раз.

По ее словам, необходимо или вообще убрать ограничения, или, "если этого потребует ситуация и захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность. После внесения этой правки на заседание Госдумы прибыл и сам Владимир Путин. Вот его основные тезисы из выступления:

снимать ограничение на президентские сроки не нужно (то есть формально президентом можно быть лишь дважды);

при этом после внесения изменений в Основной закон (22 апреля) обнулить его президентские сроки можно. Но с одним условием – после решения Конституционного Суда.

"Вариант об обнулении президентских сроков был бы возможен, если Конституционный суд даст разрешение на такую поправку. Мы принимаем не новую Конституцию, а вносим в нее значимые поправки", – сообщил он во время выступления.

Перед этим, буквально за несколько минут до такого резонансного заявления, глава РФ говорит об "альтернативной дороге и конкурентных выборах".

"Считаю, что сильная президентская вертикаль абсолютно необходима. Были предложения продлить полномочия действующего президента, вашего покорного слуги. Не нужно этого делать, альтернатива должна быть", – заявил Путин.

Выступление в Госдуме

Буквально через 20 минут после заявления Государственная Дума принимает поправки в Основной закон во втором чтении. Финальное голосование запланировали на среду, 11 марта.

Правда ли, что Путин остается?

Опрошенные OBOZREVATEL юристы и политологи уверены, что да. И следующие выборы пройдут в 2024 году. По мнению конституционалиста Александра Марусяка, Путин играет в откровенный популизм. Ведь даже в российских законах нет ни слова про референдумы и какие-то решения Конституционного суда.

"Конституционная реформа 2020 в России совсем не похожа предыдущие процессы применения процедуры (всего было четыре таких законов о поправках – два в 2008 году и два в 2014), Там было понятно, что меняется и зачем. Например, в 2008 был увеличен срок полномочий президента с 4 до 6 лет. Но на этот раз Путин сначала напустил тумана, намекая на ослабление своего статуса и возможный транзит власти, но затем внес в Думу полностью противоположный законопроект, который только усиливает статус президента, предоставляя ему еще больше полномочий", – подчеркнул Марусяк.

Он также считает, что сегодняшнее заявление полностью отметает идею о преемнике. Путин решил править до конца."Он пошел бы на другую, защищенную или созданную конституцией должность, а его преемник мог бы стать президентом, хотя и не таким всемогущим. Но мы этого не видим в этом законопроекте. Видим только противоположное", – считает юрист.

Выступление в Госдуме

Российский политолог Леонид Радзиховский уверен, что сегодня в Государственной Думе было полноценное шоу. Где депутаты попросту исполнили волю Администрации президента. Он выделяет целых "два варианта для Путина":

Люди идут на голосование за абсолютно безумные поправки

Здесь надо сказать, что все внесенные поправки – абсолютный треш, резанная бумага, кукла. После этого объявляется, что теперь принята новая конституция и нужно по новой выбирать президента. А дальше – развилка. Я был уверен, что после этого Путин уйдет – уйдет с почетом, на белом коне, сказав: "Ну вот, теперь новая конституция, новый президент, я свое отработал". Теперь же выясняется, что никуда он не уйдет...", – поясняет первый вариант Радзиховский.

Люди с самого начала будут знать, что они голосуют не за какого-то бога, союз мужчины и женщины и индексацию пенсий. Они голосуют за индексацию Путина, за то, что он останется навсегда.

В целом такую же позицию поддерживает и журналист Матвей Ганапольский, который построил свою карьеру в России. "Есть еще одно предложение. Если он больше не захочет быть у власти, то в Конституцию вносится пункт о том, что бывшие президенты становятся сенаторами в Совете федерации и имеют пожизненную неприкосновенность. Механизмов много. Будет так, как ему захочется. Путин будет править Россией до самой смерти", – пояснил OBOZREVATEL Ганапольский.

Проще говоря – таким шагом Владимир Путин оставил себе поле для маневра. С одной стороны он получит право пойти на выборы в 2024 году. С большой долей вероятности он и победит, но, возможно, с низкой явкой.

С другой – он может искать более лучшие варианты для себя. Искать условного преемника, который в последний момент может заменить его как один из основных кандидатов на должность главы государства. Хотя, с учетом всех аспектов – это маловероятно. И не стоит упускать еще одно важное заявление, которое сделал Владимир Путин сегодня.

"Глубоко убежден, что сильная президентская вертикаль для России абсолютно необходима. Сегодняшняя ситуация в экономике и не только лишний раз нам об этом напоминает. Прежде всего, это необходимо для стабильности".

Простыми словами, этот фрагмент означает "кто, если не я?".

Сколько уже Путин у власти?

Де-факто он руководит страной уже 20 лет, с 1999 года. 9 августа его назначили первым заместителем и исполняющим обязанности премьер-министра РФ, а в тот же день президент Борис Ельцин назвал его своим преемником.

После официального ухода Ельцина 31 декабря 1999 года Путин стал исполняющим обязанности главы государства, а на внеочередных выборах весной 2000 года стал полноценным президентом. Дважды побеждал на выборах, но в 2008 года не баллотировался, вместо него на пост взошел Дмитрий Медведев. Путин остался премьер-министром на 4 года.

Культ личности продолжится

После реформы Основного закона срок Путина обнулился снова, и полномочия увеличились с 4 до 6 лет. С 2012 по 2024 года Владимир Путин будет полноправным президентом России. В случае успешной реформы Конституции, он сможет править до 2036 года. При самом оптимальном для него варианте, при власти в одной стране он будет де-факто 37 лет.

Что от этого Украине

Не сложно предположить – политика РФ в целом по отношению к Киеву не изменится. То есть все заявления про "единый народ", "единый язык" и так далее на ближайшие годы будут неизменными.

Аналогичная ситуация с Крымом и Донбассом. Аннексированный полуостров возвращать никто в Кремле не собирается, по Донбассу существенных уступок не будет.

Возможно, что после решения вопроса с продлением срока продолжит экспансию Европы и Украины, в том числе.

В России культ личности Путина уже можно сравнить с Иосифом Сталиным и Владимиром Лениным. Логично, что после десятков лет у власти авторитарных лидеров идеология в Кремле не особо изменится.

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