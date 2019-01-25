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''Путин боится уйти'': российский политик выступил с громким заявлением

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Президент России Владимир Путин не покидает свой пост из-за страха за свою безопасность. Он понимает, что никто не даст ему уйти спокойно.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. Он заверил, что именно по этой причине Путин снова стал президентом в 2012 году.

"Владимир Владимирович хорошо знает свой народ и понимает, что спокойно ему уйти никто не даст. Где же он найдет такое количество медведевых, которые будут с него пылинки сдувать?" – пошутил Пономарев.

Он добавил, что не верит в добровольный уход Путина из власти. По мнению политика, он будет менять свою формальную позицию, чтобы после 2024 года быть не президентом России, однако занимать другую высокую правительственную должность.

Владимир Путин

Владимир Путин

"Он вполне может быть президентом Союзного государства или председателем какого-то тайного или явного государственного совета. Или же парламентская республика, где он спикер парламента, или еще что-то. Но в любом случае, это будет то, что показывает – у него есть власть", – подвел итог Пономарев.

Ранее в эфире ObozTV:

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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Украинские СМИ публикуют материалы, в которых представлены тирады негодования представителей делегации Украины в ПАСЕ. Негодование это связано с тем, что из зала заседаний ПАСЕ совершенно неожиданно для представителей украинской делегации, их попросили выйти. Из всего достаточно обширного состава украинской делегации в зале заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы позволили остаться лишь одному нардепу ВРУ – Виктору Арьеву (Блок Петра Порошенко). Он является главой комитета ПАСЕ по культуре, науке, образованию и медиа и по совместительству вице-президентом ПАСЕ. Не позволить остаться просто не могли... Из заявления представителя украинской делегации (нардепа Алексея Гончаренко) (цитата strana.ua): Когда началось заседание, к нам подошли представители секретариата и попросили, чтобы остался только руководитель делегации, а всех остальных "не приглашали". На наш вопрос, это же открытое заседание, сказали, что нет, "мы решили сделать закрытым". Мы отдельно это будем выяснять. Гончаренко заявляет о том, что заседание посвящено изменению правил и процедур ассамблеи и может стать первым шагом к восстановлению участия Россия в работе ПАСЕ. Напомним, что ранее в ПАСЕ потребовали от России возобновления уплаты взносов, на что российские власти ответили примерно так: «Сначала восстановление российской делегации в правах, затем возобновление внесения средств в казну ПАСЕ». Россию на сессии ПАСЕ в эти дни представляют Пётр Толстой и Константин Косачёв. Из заявления другого члена украинской делегации (Ирины Геращенко): Вызвали даже дополнительную охрану. Гостям-россиянам создают комфортные условия для дебатов. Концентрация украинской делегации и большое наше присутствие некомфортно. Россияне с ходу заявили журналистам, что не собираются выполнять никаких резолюций Ассамблеи. Ведут себя нагло и самоуверенно. В итоге переговоры в Страсбурге проходят за закрытыми дверями. Напомним, что на данный момент делегация РФ в ПАСЕ лишена права голоса и не может отвечать, даже когда кто-либо из членов делегаций других стран напрямую к российским парламентариям обращается.
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