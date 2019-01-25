''Путин боится уйти'': российский политик выступил с громким заявлением

Президент России Владимир Путин не покидает свой пост из-за страха за свою безопасность. Он понимает, что никто не даст ему уйти спокойно.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. Он заверил, что именно по этой причине Путин снова стал президентом в 2012 году.

"Владимир Владимирович хорошо знает свой народ и понимает, что спокойно ему уйти никто не даст. Где же он найдет такое количество медведевых, которые будут с него пылинки сдувать?" – пошутил Пономарев.

Он добавил, что не верит в добровольный уход Путина из власти. По мнению политика, он будет менять свою формальную позицию, чтобы после 2024 года быть не президентом России, однако занимать другую высокую правительственную должность.

Владимир Путин

"Он вполне может быть президентом Союзного государства или председателем какого-то тайного или явного государственного совета. Или же парламентская республика, где он спикер парламента, или еще что-то. Но в любом случае, это будет то, что показывает – у него есть власть", – подвел итог Пономарев.

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