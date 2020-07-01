Непередаваемое и нескрываемое удовольствие мне доставляет наблюдение за расследованиями Bellingcat и The Insider касательно тех или иных спецопераций российских силовиков за пределами РФ. И вот если раньше их расследования в основном касались деятельности ГРУ, что можно было назвать самым настоящим, целенаправленным сливом российской военной разведки другой структурой – ФСБ, которая крышует упомянутый выше The Insider, то в последнее время расследователи сконцентрировались на деятельности Лубянки.

В частности, раскручивая клубок убийства Зелимхана Хангошвили в Берлине, расследователи пришли к выводу, что оно было организовано Центром специальных назначений ФСБ, а киллер Вадим Красиков, был в этой партии не единственной фигурой. И, разумеется, The Insider, Bellingcat и Der Spiegel установили сообщников Красикова, которые были исполнителями и других убийств по заказу ФСБ.

В частности, речь идёт о Романе Давыдове и прочих исполнителях. О них вы можете детально прочитать в материалах The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. Но мне в этом расследовании больше всего приглянулась именно история Романа Давыдова.

Дело в том, что наши расследователи определили, что Роман Давыдов помогал Красикову, согласно имеющимся у них данным о передвижении машины Давыдова по Москве — Infiniti Q50. Данные эти были получены с видеозаписей дорожных камер, которые отследили маршруты Давыдова от места жительства Красикова на Осеннем бульваре, вплоть до Балашихи, где размещена база Центра специальных назначений ФСБ.

И вот честно, я, когда читал эти захватывающие строки, меня просто разрывал дикий ор. То есть, некие расследователи, The Insider, Bellingcat и Der Spiegel получают доступ к дорожным камерам Москвы и без труда отслеживают маршрут агента ФСБ по столице России, вплоть до секретной тренировочной базы… Нет, вы это серьезно?

А вот теперь, по сути, и без сарказма.

Я расследованием The Insider, Bellingcat и Der Spiegel доволен сполна. Ведь оно как нельзя лучше показало, что ФСБ не просто погрязло в конфронтации с ГРУ, но и буквально утопает во внутренних распрях.

Напомню, что на страницах Bellingcat и The Insider истории про ФСБ появились не просто так. В апреле этого года The Insider опубликовал материал, осветивший деятельность полковника ФСБ Игоря Егорова, как в Украине, так и за её пределами.

В частности, в Украине он был вербовщиком недавно арестованного генерал-майора СБУ Шайтанова, а так же под позывным “Эльбрус” курировал действиями пророссийских групп на Донбассе, во время вторжения России в 2014 году, а так же является фигурантом по делу MH17.

Игорь Егоров, будучи выходцем из подразделения ФСБ “Вымпел”, имел серьезный список проведенных операций ЕС. Он 5 лет совершал поездки в Европу, практически ежемесячно, регулярно посещая Германию, Хорватию, Францию и Черногорию. В частности, Черногорию он посещал накануне неудачного государственного переворота под патронатом ГРУ, за который 26 октября 2016 года извинялся лично глава Совета безопасности России, Николай Патрушев в Белграде. И это, пожалуй, главный изюм всей нынешней истории.

Дело в том, что убийство Зелимхана Хангошвили совершил представитель ЦСН ФСБ, а куратором наёмного убийцы был Эдуард Бендерский – представитель начальника Центра специального назначения ФСБ, генерал-полковника Александра Тихонова. Того самого Тихонова, что за “успешную” операцию по нейтрализации террористов в театральном центре на Дубровке, в ходе которой погибло 130 заложников, в 2003 году получил звание “Героя России”. Тихонов же руководил и операцией по освобождению от террористов школы в Беслане в 2004-м.

Но задолго до этих “подвигов”, когда в октябре 1998 года зампредом ФСБ становится Николай Патрушев, генерал-лейтенант Александр Тихонов назначается начальником нового Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. ЦСН был сформирован на базе двух боевых управлений – “А” (“Альфа”) и “В” (“Вымпел”).

Поэтому кто-то на Лубянке очень хочет выбить Патрушева из кремлевской обоймы через Тихонова, что феерично выплеснулось в этом году целой чередой разоблачений, расследований и прочего шок-контента, против лиц, так или иначе, но связанных как с конторой Тихонова, так и лично с ним.

А потому, парад парадом, а внутренние разборки – по расписанию. Но нынешний фактаж от неподражаемых расследователей, просто выше всех похвал. Ведь они, по сути, сами же засветили тот факт, что за Романом Давыдовым велась слежка его же коллегами. И все необходимые материалы для этой публикации были любезно предоставлены конкурирующим филиалом ФСБ.

Согласитесь, разве это не прекрасно?

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