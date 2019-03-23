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Отвезли в психбольницу: в России ребенок сжег всю семью. Фото с места ЧП

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В Красноярском крае России маленький мальчик, который страдает психическим расстройством, сжег всю семью.

Как сообщается в Telegram-канале LifeShot, погибли четыре человека: двое взрослых и еще двое детей.

Мальчик забежал в дом и плеснул в печку бензин. Деревянную постройку мгновенно охватило пламя – все, кто были внутри, погибли. Сам ребенок не пострадал.

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Отвезли в психбольницу: в России ребенок сжег всю семью. Фото с места ЧП

Сейчас мальчик находится в местной психиатрической больнице.

Отвезли в психбольницу: в России ребенок сжег всю семью. Фото с места ЧП

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из сел Запорожской области произошел пожар в частном доме, в котором заживо сгорели 29-летний мужчина и двое мальчиков 9 и 4 лет.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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