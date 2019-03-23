Отвезли в психбольницу: в России ребенок сжег всю семью. Фото с места ЧП

В Красноярском крае России маленький мальчик, который страдает психическим расстройством, сжег всю семью.
Как сообщается в Telegram-канале LifeShot, погибли четыре человека: двое взрослых и еще двое детей.
Мальчик забежал в дом и плеснул в печку бензин. Деревянную постройку мгновенно охватило пламя – все, кто были внутри, погибли. Сам ребенок не пострадал.
Сейчас мальчик находится в местной психиатрической больнице.
Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из сел Запорожской области произошел пожар в частном доме, в котором заживо сгорели 29-летний мужчина и двое мальчиков 9 и 4 лет.
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