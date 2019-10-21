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21 октября • обновлено в 10:12
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Не взлетела! Путин снова опозорился с запуском ракеты

1.6т Читать материал на украинском

В России во время военных учений "Гром-2019" произошел сбой запуска межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р.

Данными стратегическими командно-штабными учениями руководил президент РФ Владимир Путин, пишут "Ведомости".

Источник издания в Минобороны РФ сообщил, что 17 октября атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" смог осуществить лишь один из двух планировавшихся пусков межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р по полигону "Чижа". Вторая ракета не вышла из пусковой установки.

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Отмечается, что сбой мог случиться из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске.

На данный момент причины неудачи запуска ракеты выясняет специальная комиссия. В Минобороны официально не комментировали информацию.

Отметим, что в России неудачей закончились испытания крылатой ракеты "Буревестник". Военные как минимум пять раз запускали ракету, и все обернулось провалом.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, в России прошли военные учения "Гром-2019", в ходе которые прошли испытания стратегических ракетных войск.

Позже глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Россия, начав военные учения с применением ракет, устроила прямой шантаж Запада.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
ракеты Новости России
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Semenov Igor
Semenov Igor
Чем больше ракет не взлетает на учениях, тем больше ракет взлетит и долетит при реальных событиях....
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moskovec leonid
moskovec leonid
А де. Висери !!?
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Жаль что не повторили подвиг Курска.
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