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2 сентября • обновлено в 17:19
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"Наведи уже порядок!" Путина разгромили за новую "показуху". Видео

2.2т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Иркутскую область в понедельник, 2 сентября, пообщался с жителями пострадавшего от наводнения Тулуна.

Соответствующее видео появилось на странице журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Одна из жительниц, которую в сети сочли подставной, пожаловалась главе государства, что люди начали уезжать из города из-за отсутствия инфраструктуры и разрушенного жилья.

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Путин пообщался с жителями Тулуна

Путин пообщался с жителями Тулуна

Скриншот из видео

"Будут строить столько, чтобы удовлетворить всех людей, которые пострадали. Всех! Пока вопрос с жильем не будет решен, режим чрезвычайной ситуации будет продолжен", – заверил в ответ Путин.

Путина разгромили за новую "показуху"

Путина разгромили за новую "показуху"

РИА Новости

Пользователи отреагировали на очередные обещания президента. "Путин уедет и будет всё по-прежнему", "Смешно", "Кому он это говорит, охранникам своим?", "Бедные жители Тулуна. Сначала наводнение, теперь Путин", "Он в Челябинске уже обещал всех из аварийного дома расселить", "В своей стране наведи порядок и не лезь в другие страны", "Были ли там рыбаки и мороженщица?" – написали в комментариях.

"Наведи уже порядок!" Путина разгромили за новую "показуху". Видео
"Наведи уже порядок!" Путина разгромили за новую "показуху". Видео
"Наведи уже порядок!" Путина разгромили за новую "показуху". Видео
"Наведи уже порядок!" Путина разгромили за новую "показуху". Видео
"Наведи уже порядок!" Путина разгромили за новую "показуху". Видео
"Наведи уже порядок!" Путина разгромили за новую "показуху". Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин возмутил россиян утверждением, что уровень их доходов растет.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Хрень полная, но обоз не может без Бога.
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1
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
як говорять на росії: мели эмеля твоя неделя
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
головний порядок в головах росіян він вже навів а все інше по цимбалам.
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